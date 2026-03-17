Crisi silenziosa della logistica USA: se le merci non viaggiano, l’economia reale frena

Dietro la narrazione di un’economia americana che viaggia apparentemente a gonfie vele, trainata dai listini azionari da record e dalle narrazioni rassicuranti, c’è un indicatore anticipatore che sta lampeggiando in rosso intenso: la catena di approvvigionamento. Se la logistica non tira e si occupa di merci, qualcosa non va anche nell’economia reale, anche se tutti fanno finta di nulla. O almeno, banalmente, meno merci stanno viaggiando in questo momento. E se le merci non si muovono lungo il Paese, significa che la domanda aggregata – il vero e insostituibile motore del sistema economico secondo la dottrina keynesiana – si sta pericolosamente raffreddando, come riportato da Freightwaves.

Una recente ondata di licenziamenti lungo l’intera rete della supply chain statunitense ha colpito quasi 4.000 lavoratori. I tagli, documentati ufficialmente dai moduli WARN-Act , moduli di preavviso di licenziamento di massa, depositati in vari Stati e dagli annunci delle singole aziende, si estendono dalla California alla Pennsylvania, colpendo fabbriche, magazzini di terze parti e terminali ferroviari.

Il miraggio dell’auto elettrica e la manifattura in ritirata

I licenziamenti più pesanti, numericamente parlando, provengono dalla filiera automobilistica e manifatturiera. Spicca in modo quasi didascalico il caso di SK Battery America, che ha dovuto licenziare 958 lavoratori (ben il 37% della sua forza lavoro) nel suo modernissimo impianto di batterie per veicoli elettrici a Commerce, in Georgia. La motivazione ufficiale risiede nel calo della domanda di veicoli EV, che sta costringendo le grandi case automobilistiche a rivedere in fretta e furia i loro piani di produzione. La transizione verde, spesso calata dall’alto a colpi di sussidi statali, si scontra brutalmente con le reali propensioni di spesa dei consumatori. Nel frattempo, sul fronte dell’automotive tradizionale, il produttore di componenti First Brands Group, finito in procedura fallimentare (Chapter 11), ha annunciato 905 esuberi totali distribuiti tra gli stabilimenti di Texas e Tennessee.

Magazzini e distribuzione: la frenata della “Third-Party Logistics”

La contrazione morde duramente anche gli operatori logistici di terze parti (3PL), i veri smistatori silenziosi del commercio moderno. Diversi centri di distribuzione stanno riducendo drasticamente il personale a causa di ristrutturazioni aziendali, perdita di importanti contratti commerciali, o per un semplice consolidamento della rete:

Saddle Creek Logistics Services: 151 licenziamenti in una struttura a Bessemer, in Alabama.

GEODIS Logistics: 105 posti di lavoro tagliati ad Ashville, Ohio, a seguito della chiusura delle operazioni di un cliente chiave.

GXO Logistics: chiusura programmata delle attività per conto di un cliente a West Jefferson, Ohio, con il conseguente impatto su 102 lavoratori.

CJ Logistics America: 71 licenziamenti annunciati in un magazzino a Fontana, California.

Ferrovie, spedizioni commerciali e beni alimentari in affanno

Il trasporto su rotaia e le spedizioni rapide non sono immuni dal ciclo economico avverso. L’operatore intermodale Parsec LLC sta letteralmente smantellando diverse strutture di movimentazione merci dopo aver perso contratti di prim’ordine, tagliando decine di posti in Ohio, in Florida, e in South Carolina. Anche colossi indiscussi del calibro di FedEx stanno razionalizzando: la chiusura di un hub in Pennsylvania (63 dipendenti) rientra nella loro nuova iniziativa “Network 2.0”, mirata a recuperare l’efficienza perduta raggruppando le consegne in un modello più scarno.

Tutto questo ci porta a una conclusione economica inevitabile: i famosi colli di bottiglia post-pandemici, dove l’offerta non riusciva a stare al passo di una domanda iper-stimolata, sono ormai un ricordo sbiadito. Oggi il problema è un calo strisciante dei consumi reali, fisici. Si possono pompare i mercati finanziari, ma non si può fingere di trasportare scatole vuote.

La Mappa dei Licenziamenti nella Supply Chain (Marzo 2026)

Azienda Posizione Geografica Settore Operativo Posti Tagliati SK Battery America Commerce, GA Produzione batterie EV 958 First Brands Group Brownsville, TX (3 sedi) Produz./Distrib. ricambi auto 572 First Brands Group Fayetteville, TN Produzione ricambi auto 333 Ashley Furniture Industries Mesquite, TX Centro di produzione mobili 266 Campbell’s Paris, TX Produzione alimentare 205 Walgreens Houston, TX Centro di distribuzione 159 Saddle Creek Logistics Services Bessemer, AL Magazzino / 3PL 151 Parsec LLC Jacksonville, FL Logistica intermodale 150 Parsec LLC Columbus, OH Terminal ferroviario intermodale 115 GEODIS Logistics Ashville, OH Magazzino / 3PL 105 GXO Logistics West Jefferson, OH Magazzino / 3PL 102 HGS CX Technologies El Paso, TX Operazioni assistenza clienti 92 Commercial Vehicle Group Piedmont, AL Componentistica per camion 76 CJ Logistics America Fontana, CA Magazzino 71 Food 4 Less #364 Inglewood, CA Retail alimentare (Grocery) 64 FedEx Pittston, PA Logistica spedizioni 63 Boelter / Custom Deco Toledo, OH Produzione 63 Bluum USA Irving, TX Servizi tech / supporto logistico 60 Foods Co #371 Sacramento, CA Retail alimentare (Grocery) 58 FreshKO Produce Services Fresno, CA Distribuzione prodotti freschi 58 Parsec LLC North Charleston, SC Logistica merci su rotaia 39 Totale Licenziamenti Confermati 3.760

Questi sono posti di lavoro reali che sono andati persi, e che sono l’indice che qualcosa di più profondo non sta funzionando.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.