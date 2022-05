CRISI. Siamo in piena fase calante del ciclo economico, ma cosa sono i cicli?

Parlare dei cicli economici richiederebbe numerosi articoli e quindi sarebbe impossibile condensare tutto in un solo pezzo.

Ma dato che è scontato che tutti sappiamo che ci troviamo in fase di recessione (anzi peggio, di stagflazione), credo non servano molte spiegazioni che la realtà da sola non ci stia già dando.

Ma cosa sono i cicli? Come sono fatti e cosa li scatena?

In questo articolo proviamo a spiegarlo in modo da consentire al lettore di trovare l’orientamento in questa crisi.

Cosa sono i cicli economici?

I cicli economici si differenziano tra cicli brevi e cicli lunghi. I cicli sono composti da 4 fasi: espansione, recessione, depressione e ripresa.

I vari cicli economici si susseguono incessantemente ed alternano queste 4 fasi in modo più acuto o moderato a seconda dell’andamento della spesa e degli investimenti del mercato. Il vero detonatore dell’inizio del ciclo breve è il credito. Maggior quantità di prestiti danno luogo a maggiore propensione alla spesa e quindi all’espansione dell’economia.

Se durante questa fase il credito genera spesa e consumi (portando l’economia al picco più alto) seguirà una fase in cui i prestiti dovranno essere rimborsati e quindi faranno contrarre la spesa per consumi al picco più basso, ovvero alla crisi, che a seconda della gravità di questo calo dell’economia chiameremo RECESSIONE o DEPRESSIONE.

Queste due sono fasi intermedie tra la già citata espansione e la RIPRESA che chiude il ciclo ed anticipa una nuova fase di espansione.

Una caratteristica dei cicli economici è che ogni ciclo comincia in un punto più alto della crescita rispetto al ciclo precedente.

Ciò è dovuto al fatto che storicamente gli investimenti hanno prodotto nei cicli precedenti un aumento della produttività.

Quanto durano i cicli economici?

Il fatto che i cicli siano scanditi dall’emissione di credito fa sì che dovremmo saper predire con una certa precisione la loro durata che, nel caso del ciclo breve varia dai 5 agli 8 anni.

Nel caso di normale amministrazione i picchi del ciclo possono essere attenuati in modi diversi attraverso i cosiddetti stimoli. Alcuni coinvolgono la banca centrale, chiamata in causa dallo Stato nell’emettere liquidità o a ritirarla agendo sui tassi di interesse.

Purtroppo però nel lungo periodo, assieme all’aumento della produttività, il credito porta ad un sostanziale e progressivo indebitamento, perché progresso chiama progresso e quindi sempre maggiori investimenti e maggiori investimenti richiedono sempre nuovi prestiti. Questo indebitamento va stratificandosi fino a raggiungere un livello che non riesce ad essere sostenuto dall’economia.

Perché? Perché la nostra economia si basa sul consumismo e se i consumi voluttuari sono in misura superiore agli investimenti nel lavoro (e nell’uomo) si genera una parte di debiti che non è sostenibile in quanto non poggia su un valore che può essere reinvestito.

Nel ciclo di lungo periodo non basta regolare i tassi di interesse, ma occorrono misure drastiche che possono arrivare fino al fallimento delle aziende più indebitate o alla ristrutturazione dei debiti fatta di diluizione delle rate, di riduzione degli interessi dovuti, dall’esproprio delle garanzie da parte delle banche, persino di riduzione dei debiti da parte dei creditori che, piuttosto di veder fallire il debitore e ritrovarsi con un NPL, si accontentano di recuperare almeno una parte del prestito, ecc.

Questo tipo di eventi avvengono in tempi più lunghi calcolati fra i 50 e gli 80 anni (talvolta 100).

È chiaro però che maggiore è la produttività e maggiore è anche l’accelerazione dell’economia, del progresso e quindi anche dell’emissione dei prestiti. Ecco perché le crisi diventano sempre più frequenti e spesso difficili da prevedere.

Perché ci sono i cicli (e le crisi) se possiamo prevederli?

Ad eccezione dei casi eccezionali e imprevedibili (o mal gestiti) come la appena trascorsa pandemia e la guerra in Ucraina, le crisi sono prevedibili eppure ci spiazzano tutte le volte che accadono.

Perché ci facciamo cogliere di sorpresa ogni volta?

Semplice: perché per quanto l’economia sia una scienza prevedibile, non è una scienza esatta. Basta vedere le crisi causate dalle bolle.

Le bolle speculative

Le bolle si verificano quando investitori e consumatori puntano talmente tanto su un determinato settore (un mercato) da spingerne la crescita dei prezzi così in alto da superare le reali possibilità di rendita di quello stesso settore. Insomma la bolla cresce fino a superare il fondamentale economico (in un certo senso il valore reale) dell’asset (cioè il bene o la proprietà il cui valore può essere monetizzato) di riferimento, detto anche sottostante, che funge da base del mercato.

Non si sono accorti che quel mercato non poteva svilupparsi più di quanto l’euforia li avesse spinti ad investirci sopra.

Di bolle finanziarie se ne sono avute in passato, vedi i tulipani olandesi fra il 1634 e il 1637 o il famigerato crollo di Wall Street del 2929, come di recente: la bolla delle dot-com (quella legata all’euforia per il nascente mercato di internet che fu in grado di mettere quasi in ginocchio persino giganti come Amazon, eBay ed Apple) tra il 1997 e il 2000, crisi dei sub prime nel 2007 (legata a Lehman Brothers), bolla immobiliare in Cina nel 2021 (caso Evergrande), e quelle future del Bitcoin e/o di altre criptovalute.

Ciclicamente, ci troviamo a vivere in momenti di euforia collettiva e di spesa à gogo, come si diceva una volta. Il motivo è semplice: l’euforia è contagiosa!

Ci spinge a spendere sempre di più o a investire sempre di più, fin tanto che la vena d’oro è gonfia di promesse; esattamente come accadde nel mercato dei tulipani o per la bolla del dot-com e chissà, forse in futuro per i NFT, il Bitcoin o qualche altra cripto valuta. Tutti vengono spinti ad approfittare del momento. Nessuno teme di essere il primo ad incappare nello scoppio della bolla.

Queste dinamiche, tipiche delle bolle finanziarie, si sono verificate moltissime volte e continuano a ripetersi perché l’economia e la finanza fanno parte del gioco, che è nella natura umana, di pensare che una volta che si è raggiunto il benessere, questo durerà per sempre.

Come attenuare le crisi ed uscire dalla fase di recessione del ciclo economico?

Ci sono modi per evitare le crisi? Le crisi prima o poi si verificheranno per un motivo o per l’altro. Ci sono crisi che possiamo spostare più in là nel tempo oppure attenuare. Se vogliamo evitare o almeno attenuare le crisi le norme da seguire sono poche e semplici, anche se non sempre risolutive.

1) Occhio alla spesa in consumi.

Un debito contratto per creare ricchezza, ovvero investito nel lavoro, darà origine ad un reddito che ci faciliterà il rimborso dei debiti. La spesa in consumi invece non ci dà questo vantaggio. I consumi, intesi come spesa per il superfluo, se superano una certa soglia daranno vita a crolli dell’economia perché non sono sostenuti da un reddito crescente che aiuta a crescere economicamente.

È uno dei principali problemi della società dei consumi.

2) Gestire l’euforia (ma anche il panico).

Come in finanza, anche in economia l’euforia è una cattiva consigliera. Saper gestire la spesa e gli investimenti, non in base alle tendenze, ma sulla base dei nostri bilanci aziendali o famigliari è una cosa fondamentale che però negli ultimi decenni abbiamo perso per strada. Saper dare il giusto valore a beni di consumo è ancora più importante. Una abitudine dei nostri nonni che abbiamo smarrito.

3) Imparare a prevedere i nostri redditi futuri.

In Italia si guadagna meno rispetto al 1993. Siamo gli unici in Europa, ma in generale i redditi in tutto l’Occidente crescono meno rispetto al passato. Nel frattempo la ristretta cerchia dei più ricchi sta concentrando ancora di più la ricchezza complessiva. È il segnale che in futuro non dobbiamo aspettarci di meglio. Non entriamo nel merito delle cause, ma è evidente che tenere conto di questa banale, ma non conosciuta da tutti realtà, serve a non fare il passo più lungo della gamba.

4) L’austerità porta a maggiore povertà.

Questo è un dato di fatto risaputo anche dai sassi. Fare il passo più corto della gamba non significa fare passi indietro! In periodi di crisi bisognerebbe continuare a investire, anche se sono i periodi più difficili per capire come farlo. L’intervento pubblico dovrebbe comunque essere fatto nell’ottica degli investimenti produttivi, non di sussidi che generano meri consumi. L’intervento dello Stato dovrebbe mirare a…

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

In Europa invece facciamo il contrario: tagliamo i servizi e creiamo disoccupazione. La disoccupazione chiama sussidi e i sussidi si danno ai redditi bassi. I redditi bassi chiamano consumi a basso costo. I consumi a basso costo chiamano merci di scarso valore importate dalle economie straniere.

5) I beni di consumo innanzitutto.

Nella fase calante dei cicli economici, poter contare sul proprio lavoro è fondamentale!

Avere un’economia sostenuta dalle produzioni interne consente di essere indipendenti. Per quanto ovvia e banale sia questa considerazione, è diametralmente opposta alla direzione presa dalla globalizzazione. Ordinare su Amazon e acquistare Made in Cina (o comunque estero) è la prima picconata al tuo portafoglio. Certo la delocalizzazione – che è una grave errore – è stata e viene tutt’ora generata da un mix di fattori di tipo macro economico e quindi fuori dal nostro controllo: competizione globale; speculazione degli industriali basata sui profitti; moneta unica che rende più costosi i nostri prodotti; scarsa produttività; debito pubblico (o meglio sistema di creazione del debito) che ferma gli investimenti pubblici… tutto incide. Ma anche il consumatore deve comprendere l’importanza del suo ruolo.

Il consumatore, cioè ciascuno di noi, ha un ruolo di responsabilità all’interno del mercato, poiché con i suoi comportamenti può condizionare il valore delle cose e di conseguenza anche il reddito di chi le produce. È una questione cruciale, perché se con i soldi compriamo il lavoro di qualcun altro significa che influenziamo non solo la qualità che verrà prodotta in futuro, ma anche il benessere degli altri e a catena del nostro. Se compriamo il lavoro degli schiavi prima o poi diventeremo schiavi a nostra volta: sia economicamente, sia soprattutto perché dipenderemo dalla loro capacità di produrre ciò che ci serve.

Sono tutte cose descritte nei dettagli nel libro di economia spiegata facile.

6) Occupati di economia.

Occupati di economia prima che l’economia si occupi di te! Conoscere Le dinamiche e i principi di base dell’economia è la base per una vita serena in un mondo immerso nell’economia e succube della finanza. Non te la prendere con l’ineluttabilità dei mercati e con i complotti. Conoscere è meglio che fare la fame.

