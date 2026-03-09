Crisi di Hormuz: l’indiana Reliance oil torna al petrolio russo

La più grande raffineria privata indiana, Reliance Industries, sta sondando il mercato per l’acquisto di greggio russo, secondo quanto riferito venerdì da una fonte anonima a Bloomberg , dopo che giovedì gli Stati Uniti hanno rilasciato all’India una licenza temporanea di un mese che le consente di acquistare greggio di origine russa caricato su navi prima del 5 marzo o in tale data.

Anche prima che fosse concessa la deroga, l’India stava valutando la possibilità di tornare ad acquistare greggio russo accumulato in depositi galleggianti in Asia, poiché la guerra in Iran e gli attacchi di ritorsione di Teheran nella regione hanno gravemente interrotto i flussi di petrolio dal Medio Oriente.

L’India, terzo importatore mondiale di greggio, dipende dal Medio Oriente per circa il 60% delle sue importazioni, e il blocco di fatto del traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz ha messo sotto forte pressione le sue forniture.

Pertanto, giovedì l’Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti per il controllo dei beni stranieri (OFAC) ha rilasciato una licenza generale all’India per consentire alle raffinerie indiane di acquistare greggio russo caricato su qualsiasi nave, comprese quelle bloccate, entro il 5 marzo 2026, fino al 4 aprile 2026.

Attualmente, secondo i dati di tracciamento delle navi raccolti da Bloomberg, ben 15 milioni di barili di greggio di origine russa si trovano su petroliere vicino all’India, nel Mar Arabico e nel Golfo del Bengala, mentre altri 7 milioni di barili di greggio russo sono fermi vicino a Singapore.

Prima delle sanzioni statunitensi contro i principali produttori russi Rosneft e Lukoil nell’ottobre 2025, Reliance Industries del miliardario indiano Mukesh Ambani era il più grande acquirente di petrolio greggio russo, importando oltre 500.000 barili al giorno (bpd) grazie a un accordo a lungo termine con Rosneft.

Tuttavia, la raffineria indiana ha interrotto tutti gli acquisti da Rosneft a seguito delle sanzioni statunitensi e ha iniziato ad approvvigionarsi di greggio da fonti non russe .

Ora Reliance Industries ha un mese di tempo per acquistare il greggio russo che si trova sulle petroliere e, cosa più importante, queste petroliere non sono bloccate nello Stretto di Hormuz.

Secondo una fonte di Bloomberg, la più grande raffineria privata indiana intende sfruttare questa finestra per acquistare parte del petrolio russo e lavorarlo in un impianto di raffinazione che produce carburanti per il mercato interno indiano.

Un altro impianto che produce carburanti per l’esportazione continuerà a utilizzare greggio non russo, poiché il 21 gennaio l’UE ha emanato un divieto di importazione nel blocco dei prodotti petroliferi ottenuti in paesi terzi derivati dal petrolio greggio di origine russa.