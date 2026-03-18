Crisi dei fertilizzanti e blocco di Hormuz: la strategia di Washington per l’agricoltura reale

Il blocco dello Stretto di Hormuz, conseguenza diretta del recente conflitto con l’Iran, non sta strangolando solo il mercato energetico, ma rischia di colpire al cuore la catena alimentare globale. L’amministrazione Trump, ben consapevole che l’inflazione alimentare è il nemico numero uno della stabilità interna e dei cicli economici, sta correndo ai ripari.

Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, ha delineato la strategia ai microfoni della CNBC. L’obiettivo è eminentemente pratico: mettere in sicurezza gli approvvigionamenti di fertilizzanti per gli agricoltori statunitensi in vista della cruciale stagione delle semine primaverili. Washington non attende che il libero mercato riassorba lo shock da solo, ma interviene attivamente sui lati dell’offerta. Le direttrici principali sono due:

Apertura al Venezuela: Sono state sbloccate e stabilite nuove licenze per permettere a Caracas di aumentare la produzione ed esportazione di fertilizzanti verso gli USA.

Asse con il Marocco: Sono in corso fitte discussioni con Rabat, che detiene le più grandi riserve di potassio (elemento essenziale per le colture) al mondo.

Il problema, d’altronde, non è marginale. Secondo i dati del Center for Strategic and International Studies, nel 2023 tra il 20% e il 30% delle esportazioni globali di fertilizzanti (incluso il 35% dell’urea) è transitato proprio per lo Stretto di Hormuz. L’Europa è già in allarme: figure come Kaja Kallas e il tedesco Johann Wadephul hanno avvertito che l’attuale carenza di materie prime agricole si tradurrà inevitabilmente in scarsità di cibo e rincari il prossimo anno.

La catena di approvvigionamento americana è complessa e fortemente dipendente dall’estero. Di seguito i dati principali sulle importazioni statunitensi dal Medio Oriente nell’ultimo anno:

Paese Fornitore Quota Importazioni Fosforo USA Quota Importazioni Azoto USA Note Aggiuntive Arabia Saudita 24% 4% – Israele 16% N/D – Libano 5% N/D – Qatar N/D N/D Fornisce circa il 20% del totale dei fertilizzanti USA (derivati da GNL)

Hassett, interrogato sulle priorità, ha confermato che i nuovi approvvigionamenti saranno destinati in primis al mercato interno. Dal punto di vista macroeconomico e geopolitico, la Casa Bianca ostenta un certo ottimismo istituzionale. La previsione di Donald Trump di una guerra breve, dalle quattro alle sei settimane, viene confermata dallo staff economico, che dichiara le operazioni “in anticipo sui tempi”.

Nonostante i fisiologici rincari dei carburanti, l’economia americana viene definita “fondamentalmente solida”. Tuttavia, la necessità di riorganizzare in fretta e furia le catene di approvvigionamento dimostra, ancora una volta, quanto l’economia reale sia vulnerabile alle strozzature logistiche e come l’intervento statale resti l’unico vero paracadute di fronte agli shock asimmetrici.