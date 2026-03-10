Mentre Italia ed Europa traccheggiano come da loro abitudine di fronte all’evolvere degli eventi, un’altra sciagura sta per abbattersi su di noi, dopo quelle del covid e dello stop all’energia a basso costo dalla Russia.

La terza guerra del Golfo, ci spalanca un nuovo percorso da maggio a settembre sui carboni ardenti dei rincari energetici. I primi a farne le spese non saranno tanto i cittadini, quanto piuttosto le aziende; in particolare le PMI.

In questo panorama la flessione del Made in Italy; causata in parte dei dazi di Trump (che la Corte Suprema americana ha bocciato), e in parte dalla costante stagnazione dei salari degli italiani, potrebbe risentire di un ulteriore duro colpo.

Il Made in Italy che non molla

Viene veramente da chiedersi cosa resterà di questo Made in Italy di cui gli italiani vanno fieri ma che acquistano sempre di meno; bandiera d’orgoglio italiano, che però è rimasta appesa agli estimatori stranieri.



Il Governo Meloni che ha fatto perdere le sue tracce sulla questione iraniana, tra il classico colpo al cerchio della sudditanza agli USA e uno alla botte del pragmatismo, ha in mente un piano per preservare il lavoro italiano?

Nel frattempo le piccole e micro imprese non mollano. Ci sono piccoli marchi volenterosi che vorrebbero farsi spazio ma che temono la nuova ondata di rincari energetici che potrebbero metterne molte fuori gioco.

Per quanto riusciranno a resistere? Per quanto ancora la passione per la realizzazione di prodotti di altissima qualità godrà della pazienza degli imprenditori italiani?

La creatività e lo spirito di impresa non mancano, ma la produzione richiede energia a costo accessibile, pace e stabilità. Il vero assente ormai è la politica. Incapace di programmare con criterio prima e incapace di esercitare la diplomazia dopo.

E di fronte al crollo verticale, il dibattito sa solo parlare di referendum su temi più prossimi alla faida fra politica e magistratura, che ai cittadini.

Come vengono fatti i pantaloni Made in Italy? scoprilo con questo filmato

Per chi, invece di esitare sulla soglia dell’incapacità dei burocrati europei e dei politici italiani, volesse sapere come nasce davvero un prodotto italiano, proponiamo questo articolo e il video qui sotto, che fa il paio col precedente che ci illustrava passo passo come nasce un paio di jeans italiani.

RIUSCIRÀ IL MADE IN ITALYA A SOPRAVVIVERE ALLA CLASSE DIRIGENTE EUROPEA E ITALIANA?

SCRIVILO CON UN COMMENTO SOTTO ALL’ARTICOLO CHE RACCONTA COME NASCONO QUESTI PANTALONI ITALIANI.