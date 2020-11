COSA E’ IL LIBERO PENSIERO (di Marco Santero)

OTTIMA SINTESI del filosofo Simonetti Matteo che attacca il pensiero unico che si cerca di imporre.

Come Galileo Galilei, che se vivesse oggi sarebbe bollato (come allora) come NEGAZIONISTA, COMPLOTTISTA, in sostanza un pazzo squilibrato……ma Galilei con la sua battaglia ha fondato la scienza moderna: cioè la scienza NON DOGMATICA, FONDATA DALL’ETERNO DUBBIO CHE CREA RICERCA SERIA E BASATA SI PROVE SCIENTIFICHE CERTE E REPLICABILI.

Quindi quello che stiamo vivendo è un tentativo di REGRESSIONE MICIDIALE dello spirito scientifico che dalla clava ci ha portato alle stelle.

Ora un’élites ristrettissima, ma che ormai è padrona assoluta delle nostre strutture economiche, sociali, mediatiche e scientifiche, sta facendo regredire BRUTALMENTE LA SCIENZA A DOGMA ASSOLUTO e chi ha dubbi diventa uno squilibrato, un pazzo, un criminale da combattere e reprimere con brutalità.

I grandi professoroni lautamente pagati e vezzeggiati dai media si stanno vendendo un modo spregevole piegandosi come servi alla narrazione GOVERNATIVA UFFICIALE.

Ma per affrontare questa mostruosa realtà bisogna ripartire dalle basi, da come si crea una mente umana dalla nascita all’età adulta e matura:

Quando si nasce la propria famiglia ti porta al proprio credo religioso o politico o sociale = ti viene data la risposta prima che con lo sviluppo mentale da adulto si creino le domande in merito!

Per questo la massa é fatta da persone inquadrate mentalmente e neanche se ne rendono conto…….mio nonno era comunista, mio padre era comunista e poi dell’ulivo……..io sono diessino e poi piddino , senza neanche capire che il PD (omonimo del partito basato sui brogli elettorali negli USA) col partito comunista non ha nulla di ideologico in comune, tranne la richiesta imperiosa al “seguace” di una fede cieca e assoluta modello credere-obbedire-combattere di fascista memoria………..una fede con i suoi rituali e le sue chiese = i circoli arci che hanno lo stesso territorio delle parrocchie = ad ogni parrocchia contrappongo un circolo arci per manifestare fisicamente la “nuova” fede. Questo essere credenti in modo cieco, acritico e ottuso ci ha portato alla nuova fede = quella nei media = se lo dicono la tv e i giornali allora é vero!!

Spettacolare la sintesi di Brandi (ottimo blogger) le persone e intellettuali vivono una regressione infantile al mondo delle favole, in cui ci sono i BUONI (quelli “de sinistra” piddini e 5 stalle in particolare) che quindi non possono che fare il BENE! E poi ci sono gli altri che sono CATTIVI perché non sono “DE SINISTRA” ……………sintesi fantastica, della serie siamo davanti a persone che non sono mai diventate adulte e dotate di senso critico.

Povere pecorelle ignoranti, ma se le tv, i giornali e i media classici tutti i principali sono di proprietà (diretta o indiretta) dei “padroni” ( intreccio satanico gestito dagli usurai internazionali ) allora in cosa credete? chi controlla la vostra mente, pensiero e azioni in modo occulto ma totale?

E’ possibile che il credo psicologico, politico, sociale e mediatico che vi é stato trasmesso/imposto da altri non sia altro che una gabbia che vi impedisce di realizzare la vostra identità e di diventare un cittadino consapevole, istruito e attivo attore dei processi sociali e politici? A mio parere assolutamente sì e la dimostrazione è la reazione all’incubo imposto di nome coronavirus.

tamponi inattendibili usati per bloccare e annichilire interi popoli e stati:

Il Biologo Franco Trinca spiega in modo definitivo la totale inaffidabilità dei tamponi e il problema del numero eccessivo di cicli di amplificazione usati in Italia, al contrario ad esempio della Germania, si sta distruggendo il mondo (a parte la Cina che ci sguazza!! Byoblu incasella una serie di fatti assurdi e criminali che stanno avvenendo in questo delirio generale basato tutto sul fattore P = PAURA = IL MINISTERO PIU’ IMPORTANTE DEL GOVERNO INFAME ATTUALE E’ IL MINISTERO DELLA PAURA!

La paura è lo strumento supremo di controllo e ora col Covid è evidente, il potere di annichilire con la paura interi popoli come sta accadendo è terribile.

Se tv e giornali ti dicono che devi aver paura hai paura, se la tv di dice di non avere paura ( basta “bombarsi” un salvifico vaccino fatto in fretta e furia da società che hanno imposto nei contratti miliardari la manleva = noi facciamo in urgenza il vaccino, ma tu stato, che me lo paghi profumatamente, ti assumi tutti i costi degli eventuali effetti collaterali ) non avrai paura.

Riflettendo su questo “piccolo” aspetto, una persona sana di mente e capace di ragionare con il proprio cervello in modo razionale se lo farebbe iniettare in corpo un vaccino del genere? assolutamente no! e infatti anche Crisanti ( l’esperto di zanzare! ) e altri luminari pro covid lo hanno detto chiaramente.

quindi cos’è un libero pensatore = una mente che ragiona con buon senso e raziocinio, una mente che dubita e verifica sempre quanto gli viene propinato, perché se la tv dice di aver paura e tu ti lasci terrorizzare senza ragionare, riflettere e verificare se quanto viene detto è effettivamente reale = tu sei uno schiavo! PUNTO!

Qui non si nega nulla ma ragionare con buon senso sì!

E’ evidente a chi conosce i fatti reali che questo governo criminale non fa nulla per gestire con buon senso la situazione:

nei 9 mesi ( 9 mesi!! ) dall’ inizio del delirio criminale bastava triplicare i medici di famiglia e fissare il massimale di assistiti alla metà degli attuali assurdi 1500 ……… se ne hai più di 750 non ti do un euro in più! fatto questo i cari medici di famiglia devono andare a visitare i pazienti a casa pena sospensione dello stipendio immediata!

Mia suocera 90enne invalida 100% per fare il vaccino per l’influenza è dovuta andare in una circoscrizione ASL, attendere con decine di altri anziani FUORI AL FREDDO! E poi entrare uno per volta, finalmente al cospetto di sua maestà il medico, ma stiamo scherzando! Le vaccinazioni alle categorie a rischio le vai a fare a casa, visto che oltretutto per ogni vaccinazione PRENDI SOLDI IN PIU’!!

Questo è un virus che può e deve essere gestito a casa con un protocollo di prevenzione e di cura chiaro e uguale in tutta Italia! Virus che impatta solo su organismi già compromessi e invece questo governo infame lo usa come strumento di potere e dominio assoluto.

Per finire una lezione, di due personaggi fortemente di sinistra dai tempi del vero Comunismo, sul tradimento totale dei lavoratori e cittadini medi da parte di Sinistrati mentali con il portafoglio saldamente a destra.

L’analisi è micidiale e fa capire come stiamo finendo, tramite le sinistre, in un trans-umanesimo neonazista!