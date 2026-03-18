Coppa d’Africa 2026: Il pasticcio istituzionale della CAF e la coppa contesa tra Senegal e Marocco

La governance delle grandi istituzioni, siano esse economiche o sportive, tende spesso a complicare ciò che la realtà dei fatti ha già decretato. La finale della Coppa d’Africa 2026 ne è la perfetta dimostrazione. Sul campo di Rabat, il Senegal ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai tempi supplementari, ma i tavoli della Confederation of African Football (CAF) hanno ribaltato il verdetto, assegnando una vittoria a tavolino per 3-0 ai padroni di casa.

Il cuore della questione non risiede in un illecito sportivo tradizionale, ma in una violazione procedurale. La federazione marocchina (RMFF) ha presentato ricorso appellandosi strettamente al regolamento, ottenendo la squalifica del Senegal per aver temporaneamente abbandonato il terreno di gioco. Un approccio rigidamente legalitario che ha azzerato l’esito del campo.

La cronaca di un disastro arbitrale e istituzionale

Per comprendere la furia di Dakar, è necessario ripercorrere i caotici minuti finali della partita. La tensione è esplosa quando l’arbitro, richiamato dal VAR, ha concesso un discusso calcio di rigore al Marocco al 98° minuto, scatenando la protesta senegalese.

Di seguito, la sintesi degli eventi che hanno portato al caos:

Minuto Evento Dettaglio 95′ Contatto in area Brahim Díaz cade in area dopo un leggero contatto con Diouf. 98′ Assegnazione Rigore Dopo la revisione VAR, l’arbitro concede il penalty al Marocco. 100′-106′ Abbandono del campo Il CT senegalese Pape Thiaw ordina ai suoi giocatori di rientrare negli spogliatoi per protesta. 110′ Rientro in campo Sadio Mané , in disaccordo con il tecnico, convince la squadra a riprendere la partita. 114′ Errore dal dischetto Díaz tenta un improbabile “cucchiaio” (Panenka), ma il portiere Mendy para facilmente. Tempi Suppl. Rete decisiva Pape Gueye segna un gol spettacolare, e regala la vittoria sul campo al Senegal.

Il gol era regolare, ma questo non ha impedito il ricorso da parte del Marocco, alla faccia della sportività. Alla fine la questione è stata decisa non da giocatori, ma da avvocati, almento per ora.

La burocrazia contro il campo

La decisione della CAF di applicare la sconfitta a tavolino (il cosiddetto “forfeit”) si basa sul rifiuto temporaneo del Senegal di proseguire il gioco. Tuttavia, la nazionale senegalese era rientrata su indicazione del suo capitano, e l’arbitro aveva regolarmente fatto riprendere e concludere l’incontro.

La reazione del Senegal è stata durissima. Abdoulaye Saydou Sow, segretario generale della federazione senegalese, ha definito la CAF un’istituzione “corrotta”, e ha annunciato un ricorso immediato al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. La posizione di Dakar è chiara: la decisione è priva di fondamento giuridico, e la coppa non lascerà il Paese. I giocatori, dal canto loro, continuano a festeggiare sui social, definendo “piagnucoloni” gli avversari, e rivendicando il titolo.

Il Marocco, al contrario, ha adottato una comunicazione istituzionale e fredda. La federazione ha precisato che l’obiettivo del ricorso non era sminuire il valore sportivo del Senegal, ma garantire la “stabilità e la chiarezza del quadro competitivo” attraverso l’applicazione rigorosa dei regolamenti.

Ci troviamo di fronte al classico cortocircuito in cui la norma burocratica si scontra con l’economia del gioco. In attesa del verdetto del TAS, che richiederà mesi, l’immagine del calcio africano esce fortemente danneggiata da una finale in cui sono mancati sia il polso dell’arbitro, sia la lucidità dei dirigenti.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.