Claudio Borghi: vaccinando i minori li esponiamo a rischi inutili

Intervento di Claudio Borghi a titolo personale alla Camera sul tema delle vaccinazioni dei minori. L’onorevole pone in evidenza un dato essenziale: ci sono stati fra i minori zero morti per il covid-19, perché i 24 decessi segnalati sono morti tutti per patologie diverse e pregresse. Al contrario un rischio minimo viene a sorgere con la vaccinazione. Perché far correre dei rischi ai minori a fronte di un rischio zero di mortalità, a parte alcune categorie specifiche e numericamente secondarie? Non sarebbe meglio pensare bene a questa politica prima di applicarla?

Buon ascolto e ringraziamo Inriverente



