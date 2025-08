Il termine “Private company” viene a designare una società che non è “Public”, cioè non è quotata in borsa. Queste società però possono essere dei veri e propri colossi che stanno crescendo di valore in modo, talvolta, iperbolico, in attesa di un’uscita sui mercati di borsa adeguatamente profittevole.

Virtual Capitalist ha costruito un’infografica dove presenta le maggiori Società Private, non quotate, al mondo per valore accertato. I dati presentano le prime 50 società al mondo con queste caratteristiche:

I dati per questa visualizzazione provengono da CB Insights. Classifica le aziende private a livello globale in base alle loro più recenti valutazioni riportate da operatori professionali, spesso in funzione della prossima quotazione.

Posizione Azienda Paese Valutazione (in miliardi di dollari)

🚀 SpaceX Stati Uniti 350 📱 ByteDance Cina 300 🧠 OpenAI Stati Uniti 300 💳 Stripe Stati Uniti 70 👗 SHEIN Singapore 66 📊 Databricks Stati Uniti 62 🤖 Anthropic Stati Uniti 62 🌌 xAI Stati Uniti 50 💱 Revolut Regno Unito 45 🎨 Canva Australia 32 🏈 Fanatics Stati Uniti $31 🛡️ Safe Superintelligence Stati Uniti $30 🏦 Chime Stati Uniti $25 🎮 Epic Games Stati Uniti $23 🧭 Miro Stati Uniti $18 📸 Xiaohongshu Cina $17 🧾 Rippling Stati Uniti $17 📚 Yuanfudao Cina $16 📷 DJI Innovations Cina $15 💬 Discord Stati Uniti $15 🛍️ Gopuff Stati Uniti $15 🥤 Yuanqi Senlin Cina $15 💸 Ripple Stati Uniti $15 🛒 Klarna Svezia $15 🛰️ Anduril Stati Uniti $14

Il recente accordo di Scale AI con Meta non è stato rilevato nel set di dati di origine. Scale ha ora un valore di circa 29 miliardi di dollari, che la collocherebbe al 14° posto in questa classifica. Il settore delle Private Company è, dal punto di vista finanziario, molto dinamico, e i cambiamenti sono molto più repentini.

L’intelligenza artificiale sta prendendo il sopravvento

31 delle 50 aziende private più importanti hanno sede negli USA, otto in Cina. In questo campo gli Stati Uniti sono ancora dominatori.

Le startup che si occupano di IA stanno popolando sempre più la top 10, con OpenAI al terzo posto (300 miliardi di dollari), Anthropic al settimo (62 miliardi di dollari) e xAI all’ottavo (50 miliardi di dollari). Tutte e tre queste aziende hanno prodotto alcuni dei modelli di IA più intelligenti al mondo negli ultimi anni.

Più in basso nella classifica, possiamo identificare Safe Superintelligence (30 miliardi di dollari), creata da ex dipendenti di OpenAI e Anthropic, e Scale AI, di cui Meta ha recentemente acquisito una quota del 49%.

Questo accordo non è stato rilevato nel dataset di origine, ma significa che Scale è ora valutata 29 miliardi di dollari, il che la farebbe salire al 14° posto.

Infine, ci sono molte aziende che hanno applicazioni di IA, ma non necessariamente come prodotto principale. Tra queste figurano nomi come Databricks (una piattaforma di analisi dei dati), Grammarly (che utilizza l’IA generativa per alimentare il suo assistente di scrittura) e Colossal (un’azienda biotecnologica che si occupa di de-estinzione).