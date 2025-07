Mentre alcune città sono rinomate per la loro elevata qualità della vita, altre sono afflitte da problemi profondamente radicati che rendono la vita quotidiana difficile e pericolosa in molti casi.

Dalle guerre in corso e dall’instabilità politica alle infrastrutture inadeguate, questa mappa, realizzata da Kayla Zhu di Visual Capitalist, mostra le 10 città meno vivibili al mondo, secondo il Global Liveability Index 2025 dell’Economist Intelligence Unit.

Ecco l’infografica:

L’indice classifica le città in base a oltre 30 fattori suddivisi in cinque categorie per determinarne la vivibilità complessiva. I fattori includono:

Stabilità: prevalenza di criminalità, terrorismo, conflitti militari, disordini civili/conflitti

prevalenza di criminalità, terrorismo, conflitti militari, disordini civili/conflitti Assistenza sanitaria: disponibilità e qualità dell’assistenza sanitaria pubblica e privata, indicatori generali dell’assistenza sanitaria

disponibilità e qualità dell’assistenza sanitaria pubblica e privata, indicatori generali dell’assistenza sanitaria Cultura e ambiente: umidità/temperatura, offerta culturale e sportiva, restrizioni sociali o religiose

umidità/temperatura, offerta culturale e sportiva, restrizioni sociali o religiose Istruzione: disponibilità e qualità dell’istruzione privata, indicatori dell’istruzione pubblica

disponibilità e qualità dell’istruzione privata, indicatori dell’istruzione pubblica Infrastrutture: qualità della rete stradale, trasporti pubblici, collegamenti internazionali, disponibilità di alloggi di qualità

Qual è la città meno vivibile al mondo?

Di seguito, mostriamo le 10 città meno vivibili al mondo secondo The Economist e i loro punteggi di vivibilità.

Ecco l’elenco completo:

Damasco, la capitale della Siria, rimane la città meno vivibile al mondo nel 2025.

Nonostante il drammatico cambio di regime in Siria alla fine del 2024, gli effetti di oltre un decennio di guerra civile hanno lasciato la capitale con infrastrutture distrutte, accesso limitato all’assistenza sanitaria e bassi livelli di sicurezza pubblica.

Il punteggio complessivo di Damasco è di quasi 10 punti inferiore a quello della seconda città peggiore, Tripoli, in Libia.

Tripoli, capitale della Libia, continua a lottare con l’instabilità politica, le lotte tra fazioni e il collasso dei servizi pubblici. Come Damasco, non ha mostrato alcun miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Kiev continua a posizionarsi nelle ultime posizioni della classifica, a causa della guerra in corso tra Ucraina e Russia , che ha gravemente compromesso le infrastrutture e la sicurezza del Paese.

Nel complesso, le ultime posizioni della classifica di vivibilità stilata da The Economist sono occupate principalmente da città del Medio Oriente, dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale.

Il punteggio medio di vivibilità nel 2025 è stato di 76,1 su 100, lo stesso del 2024. Tuttavia, i punteggi nella categoria stabilità hanno continuato a diminuire a causa delle tensioni geopolitiche diffuse e dei disordini civili in tutto il mondo.