Ci risiamo! Musk dichiara il suo appoggio sulle criptovalute.

Non c’è dubbio che Elon Musk sia un fattore di forte influenya sulle valute virtuali.

Prima tutta la vicenda legata a DogECoino e allattività di “Pump” , di spinta, fatta dall’imprenditore, quindi, con tesla, prima l’accettazione di Bitcoin, poi lo stop perché “BTC non sarebbe verde”.

Ora ci risiamo. Musk ha iniziato il fine settimana esprimendo il supporto per le criptovalute su valute a corso legale su Twitter. “La vera battaglia è tra fiat e criptovaluta. A conti fatti, sostengo quest’ultima“, ha twittato Elon Musk sabato mattina presto.

Yo Elon what do you think about the peeps who are angry at you because of crypto

— Shifo (@TheRealShifo) May 22, 2021