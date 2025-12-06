Carceri: chi rinchiude più gente in cella? La classifica globale (e le sorprese tra El Salvador, USA e Giappone)

I sistemi di giustizia penale variano enormemente da paese a paese, riflettendo non solo il tasso di criminalità, ma anche precise scelte politiche ed economiche. Grazie ai dati elaborati da Visual Capitalist su base Prison Policy Initiative, possiamo osservare una mappa globale della popolazione carceraria che riserva più di qualche spunto di riflessione, tra “modelli” autoritari che funzionano (almeno statisticamente) e democrazie che arrancano.

Il “Modello Bukele” e il record di El Salvador

Se c’è un dato che salta all’occhio, è il primato indiscusso di El Salvador. Il piccolo stato centroamericano si è guadagnato il titolo di “capitale mondiale delle prigioni” con un tasso di incarcerazione impressionante: 1.086 detenuti ogni 100.000 abitanti.

Non è un caso fortuito. Attualmente, almeno 52.000 persone si trovano dietro le sbarre a causa della politica dello “stato di eccezione” voluta dal presidente Nayib Bukele. Questa strategia, che ha drasticamente ridotto le garanzie costituzionali e i diritti della difesa per i sospettati, ha un rovescio della medaglia che piace molto all’elettorato locale: il tasso di omicidi è crollato dell’80% dal 2022. Migliaia di arresti, spesso arbitrari e senza processi rapidi, sono stati il prezzo da pagare per smantellare la violenza delle gang. Un trade-off tra sicurezza e diritti civili su cui gli economisti e i giuristi discuteranno per anni.

I 10 paesi con più detenuti (ogni 100.000 ab.)

Ecco la classifica dei paesi che ricorrono maggiormente alla detenzione. Si noti la presenza degli Stati Uniti, unica democrazia occidentale in questa lista “particolare”, che compete con regimi decisamente meno liberali.

Posizione Paese Tasso di Incarcerazione 1 🇸🇻 El Salvador 1.086 2 🇨🇺 Cuba 794 3 🇷🇼 Ruanda 637 4 🇺🇸 Stati Uniti 614 5 🇹🇲 Turkmenistan 576 6 🇵🇦 Panama 499 7 🇺🇾 Uruguay 424 8 🇧🇷 Brasile 390 9 🇹🇭 Thailandia 377 10 🇨🇻 Capo Verde 366

L’America Latina e i Caraibi dominano questa triste classifica, occupando sei delle prime dieci posizioni. Cuba segue a ruota El Salvador, anche se qui le motivazioni spaziano spesso nella repressione del dissenso politico.

L’altra faccia della medaglia: Africa e Giappone

Spostandoci all’estremo opposto, troviamo una situazione curiosa. Molti paesi dell’Africa occidentale vantano i tassi di incarcerazione più bassi al mondo. Il Gambia, ad esempio, ha solo 22 detenuti ogni 100.000 abitanti.

Tuttavia, bisogna leggere i dati con cautela: in molti di questi casi, un basso tasso di incarcerazione non è sinonimo di bassa criminalità o di un sistema giudiziario illuminato, ma spesso di carceri sottofinanziate e di un sistema statale con scarsa capacità di applicazione della legge.

L’eccezione che conferma la regola è il Giappone. Il Sol Levante è l’unica economia avanzata a figurare nella bottom 10, con appena 36 detenuti per 100.000 abitanti.

Il dato giapponese è supportato da un livello di sicurezza reale invidiabile: il tasso di omicidi è di 0,23 ogni 100.000 persone. Per dare un termine di paragone, è circa 25 volte inferiore a quello degli Stati Uniti. Un esempio di come la coesione sociale (e forse un sistema giudiziario molto rigido nelle condanne, ma selettivo) possa rendere quasi obsolete le prigioni di massa.

I 10 paesi con meno detenuti (ogni 100.000 ab.)

Posizione Paese Tasso di Incarcerazione 1 🇬🇲 Gambia 22 2 🇬🇼 Guinea-Bissau 31 3 🇨🇬 Rep. del Congo 33 4 🇬🇳 Guinea 34 5 🇳🇬 Nigeria 35 6 🇾🇪 Yemen 35 7 🇯🇵 Giappone 36 8 🇵🇰 Pakistan 38 9 🇧🇫 Burkina Faso 39 10 🇨🇫 Rep. Centrafricana 40

Sintesi

I dati mostrano due approcci diametralmente opposti alla gestione dell’ordine pubblico. Da un lato il modello latinoamericano (e statunitense), che risponde alla violenza o alla complessità sociale con l’incarcerazione di massa; dall’altro un mix eterogeneo che include stati africani con infrastrutture deboli e l’eccezione culturale giapponese. Resta aperto il dibattito su quale sia il costo sociale ed economico sostenibile nel lungo periodo: mantenere un esercito di detenuti ha un costo fiscale enorme, ma per paesi come El Salvador, sembra essere l’unica spesa che i cittadini sono felici di sostenere in cambio della tranquillità. Senza contare che il Paese offre il proprio sistema carceriario anche in “Outsorcing”, ad esempio agli USA.

Domande e risposte

Perché El Salvador ha un tasso di incarcerazione così alto?

Il primato di El Salvador è il risultato diretto delle politiche del presidente Nayib Bukele e del suo “stato di eccezione”. Per combattere le gang violente che controllavano il territorio, il governo ha sospeso molti diritti costituzionali, permettendo arresti di massa e detenzioni prolungate senza processo. Sebbene criticata dalle organizzazioni per i diritti umani per gli arresti arbitrari, questa politica ha ottenuto un consenso popolare enorme riducendo il tasso di omicidi dell’80% in due anni.

Come mai gli Stati Uniti sono tra i primi posti pur essendo una democrazia avanzata?

Gli USA rappresentano un’anomalia tra i paesi sviluppati. Il loro sistema giudiziario si basa su pene detentive molto lunghe, leggi severa sulla recidiva (come la “three-strikes law”) e un’elevata carcerazione preventiva. A differenza del modello europeo o giapponese, focalizzato maggiormente sulla riabilitazione o sulla prevenzione sociale, il sistema statunitense tende a utilizzare il carcere come principale strumento di risposta alla criminalità e ai problemi sociali, con costi economici e umani elevatissimi.

Avere pochi detenuti significa che il paese è più sicuro?

Non necessariamente. Mentre nel caso del Giappone (36 detenuti per 100.000 abitanti) il dato corrisponde effettivamente a uno dei tassi di omicidi più bassi al mondo, per molti paesi africani presenti nella classifica “bassa” la realtà è diversa. In nazioni come la Nigeria o il Gambia, un basso tasso di incarcerazione può riflettere la mancanza di risorse statali, prigioni sottofinanziate o un sistema giudiziario inefficace che non riesce a processare o detenere i criminali, piuttosto che una reale assenza di crimine.