Bufera sulla Fed, la governatrice Lisa Cook accusata di presunta frode ipotecaria. Trump ne chiede le dimissioni.

Grosse grane per il Consiglio dei governatori della Federal Reserve. Il direttore dell’Agenzia federale per il finanziamento degli alloggi sta sollecitando il procuratore generale Pam Bondi a indagare sul governatore della Federal Reserve Lisa Cook in merito a un paio di mutui, l’ultima di una serie di mosse dell’amministrazione Trump per aumentare il controllo legale sulle figure e sui funzionari democratici.

Il direttore della FHFA Bill Pulte ha scritto una lettera a Bondi e al funzionario del Dipartimento di Giustizia Ed Martin il 15 agosto suggerendo che Cook potrebbe aver commesso un reato penale. La lettera sostiene che Cook “ha falsificato documenti bancari e registri immobiliari per ottenere condizioni di prestito più favorevoli, commettendo potenzialmente una frode ipotecaria ai sensi della legge penale”.

Bloomberg riferisce che Pulte ha affermato che Cook ha contratto un mutuo su un immobile ad Ann Arbor, nel Michigan, firmando un contratto ipotecario che prevedeva che avrebbe utilizzato l’immobile come residenza principale per almeno un anno.

Due settimane dopo, secondo la lettera, ha contratto un altro mutuo su un immobile in Georgia, dichiarando anche che sarebbe stata la sua residenza principale.

Pulte ha anche chiesto a Bondi di verificare se Cook abbia falsificato la propria situazione mettendo in affitto l’immobile in Georgia. Si tratta di una violazione penale che viene presa molto seriamente negli USA, soprattutto perché viene a interessare chi dovrebbe occuparsi di politica monetaria.

La lettera include copie dei documenti ipotecari a nome di Cook, nonché un annuncio di affitto del 2022, poco più di un anno dopo l’acquisto dell’immobile in Georgia.

E il presidente Trump ha risposto prontamente … chiedendo che “Cook si dimetta, subito!!!”

La Cook è in carica nel 2022, diventando la prima donna di colore a far parte del consiglio dei governatori della Fed.

In seguito è stata nominata da Biden per un mandato completo, che scade nel 2038. Se le accuse si riveleranno reali ben difficilmente potrà però restare in carca.

Bloomberg riferisce che non sono ancora state presentate accuse e non è chiaro se Bondi avvierà un’indagine. Il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare. La Federal Reserve ha rifiutato di commentare. Cook non ha risposto alle richieste di commento martedì sera. Tutti stanno zitti, ma sicuramente questa vicenda sarà l’ennesima freccia nella faretra di Trump contro Jerome Powell, ancora più in difficoltà.