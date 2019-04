Brexit: La May farà di tutto per uscire prima del 22 maggio, per evitare Farage

Facciamo una scommessa: Theresa May cercherà di chiudere entro il 22 maggio, a qualsiasi costo, la questione relativa alla Brexit. Il motivo? beh semplice, il terrore di dover partecipare alle elezioni europee.

Una parte non secondaria degli elettori tories, conservatori, ritiene di essere stata tradita da un parlamento di Remainer. Nigel Farage ha già iniziato la sua campagna elettorale per il nuovo movimento “Brexit” , mentre UKIP non è affatto sparito. I remainer poi potrebbero essere attratti dal movimento “4Change” che cheide per un secondo referendum.

Questi sono i dati di un sondaggio elettorale condotto da Express

Brexit party e UKIP fanno il 18%, non siamo al livello delle ultime europee, quando ebbero il 27%, ma il 43% degli elettori conservatori potrebbe prendere in considerazione di votarlo, se dovess proseguire la manfrina parlamentare. Anche 4Chain sarà una spina nel fianco per entrambe i partiti e potrebbe crescere in modo molto sensibile.

Inoltre a maggio ci saranno anche le elezioni locali nel Regno Unito, e qui molti conservatori minacciano di sabotare la May. C’è proprio un rifiuto per una linea che si sta rivelando sempre più perdente. Inoltre Farage sta battendo passo passo la Gran Bretagna e questo avrà delle conseguenze anche locali. Quindi il primo ministro venderà anche la famiglia pur di arrivare ad un accordo votato dal parlamento entro il 22 maggio.

Nel frattempo anche la UE sta diventando più morbida. Lo stallo sta durando troppo e, secondo Duncan Smith, ormai anche i duri e puri di Bruxelles hanno capito che il “Backstop” sul confine irlandese è un’assurdità dannosa. Per qusto motivo dovrebbero accettare una soluzione intermedia fra il confine chiuso ed il confine aperto, un “Confine controllato” che forse poteva essere preso fin dal primo giorno.



