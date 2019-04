Borghi Vs Monti: realtà contro battute. Quando a fronte di dati ci sono battutine

Vi presentiamo il dibattito Borghi – Monti, presentato da Byoblu in questo estratto a fronte di un originale , molto più lungo, di Inriverente che potete trovare a questo link, che potete seguire se volte vedere tutto nel suo complesso.

La cosa curiosa è che si assiste, in questo video, ad una sorta di inversione di ruoli: Monti fa il simpatico, le battutine su Borghi che affonda l’euro, ma non mette in pratica i suoi piani, su come abbia causato l’aumento dello spread, salvo poi essere subito gelato, mentre Borghi risponde da professore, sciorinando tutti i dati. Un programma interessante che vi invitiamo a sentire:



