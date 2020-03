BENVENUTI ALL’INFERNO (stavolta è per tutti)

Trentacinque anni fa (nella famigerata Prima Repubblica quando il debito pubblico era più basso di oggi) il sistema Paese aveva mezzi molto migliori per fronteggiare questi e ben più gravi problemi.

Benvenuti all’inferno!



Basta confrontare il terremoto in Friuli con quelli in Emilia, l’efficienza (e i costi) del genio militare rispetto alla protezione civile, il numero di agenti, di soldati e di medici pronti ad intervenire, ecc..

-70.000 posti letto; – migliaia di posti in rianimazione (-4.000 dati dell’anno 2005) -37 miliardi di investimenti nella sanità nei soli ultimi 10 anni, chiusi 359 reparti (fonte), il tutto in piena emergenza sanitaria, dovrebbero aver convinto le molte migliaia di imbecilli scesi in piazza negli scorsi mesi, che la vera emergenza non è il fascismo ipotizzato nella minoranza del Parlamento.

Ma anche che un Paese come questo, il minimo che si merita è il coronavirus. Perdonate la vena autorazzista per un istante.

Gli italiani hanno passato decenni a chiedere tagli alla spesa pubblica e li hanno avuti con Prodi e D’Alema (quello che a porta a porta disse ad Alfano “noi siamo più liberisti di voi” (video rimosso da YouTube), Monti, con Letta e con Renzi in particolare. Tutti salvatori della Patria.

In Veneto con la Lega che sta privatizzando qualunque cosa (prima la scusa della scarsità delle risorse in Veneto erano i terroni, poi è toccato ai marocchini, infine ad albanesi e romeni; come mai adesso si deve continuare a tagliare vista la grande efficienza sbandierata?).

Passiamo le giornate a invocare tagli alla spesa pubblica, mentre acquistiamo prodotti e servizi dai più grandi evasori fiscali.

Nel libro di economia spiegata facile, viene descritto nei minimi dettagli come si crea il debito di uno Stato.

Per farlo abbiamo usato (profeticamente) l’esempio della spesa pubblica per la realizzazione di un ospedale.

È VERA EMERGENZA? IL PANICO DA INFERNO

La reale entità del fenomeno “pandemia” ci viene dato in diretta attraverso questa mappa aggiornata.

Che sia pandemia o meno poco importa. Importa l’impatto sulla società.

Finalmente 60 milioni di italiani nel panico più totale; nei panni dei disoccupati, degli sfruttati, dei truffati dalle banche, degli imprenditori falliti per la crisi che non possono raccontarlo perché si sono suicidati.

Prima non fotteva niente a nessuno, perché l’importante era poter andare all’oktober fest senza cambiare le Lire alla frontiera.

Adesso l’inferno è per tutti!

Adesso ve ne frega eccome; anche se fino a ieri l’unico problema erano i fassissty.

Adesso andate a chiedere all’unico bottegaio da cui potete recarvi a comprare il pane, se è un fassissta.

Se sì, fatevelo spedire a casa da Amazon, purché il galoppino sottopagato per consegnare viva nella provincia giusta.

Non impareremo nulla, nemmeno stavolta, ma almeno tutti adesso sappiamo cosa significhi essere in guerra.

Era ora!

Certamente il coronavirus ha dimostrato a quelli che dicono di non interessarsi di politica e di economia, che la politica e l’economia si interessa di loro.

Ogni giorno.

Eppure non sarebbe difficile rendersi conto della fragilità della situazione in Italia, dove qualsiasi evento luttuoso si trasforma in catastrofe.

E non è difficile scoprire che le soluzioni ci sarebbero. Le informazioni ci sono.

Capire l’economia e la politica non è più difficile.



