La Turchia corre, l’Europa discute e l’industria della difesa di Ankara piazza un altro colpo mediatico di grande effetto. Il 19 novembre 2026 la società turca Baykar ha annunciato la consegna dei primi tre velivoli da combattimento senza pilota Bayraktar Kizilelma alle “forze di sicurezza turche”, al termine dei test di accettazione. Secondo l’azienda, si tratterebbe del primo ingresso operativo al mondo di un vero “caccia a reazione senza pilota”.

La notizia merita attenzione, non tanto per lo slogan celebrativo, quanto per la sostanza industriale e militare. In soli cinque anni dalla presentazione del 2021 e dopo circa 600 sortite di prova, la Turchia ha portato in linea un sistema che cambia le regole del gioco. Eppure, dietro l’entusiasmo di Ankara restano diverse domande molto concrete: siamo davvero davanti al primo Loyal Wingman operativo? Questo aereo è realmente invisibile ai radar? E soprattutto, dove finisce la capacità militare reale e dove comincia la promozione commerciale?

È davvero il primo CCA “Loyal Wingman” operativo?

Per rispondere serve mettere ordine nelle sigle, perché nel settore difesa le definizioni contano quanto i missili. Un UCAV tradizionale (velivolo da combattimento senza pilota) è un drone armato pensato per colpire obiettivi al suolo, fare ricognizione o guerra elettronica. Un CCA (Collaborative Combat Aircraft), noto anche come Loyal Wingman (gregario fedele), è invece un aereo senza pilota progettato per volare in squadra con caccia pilotati, estendendone radar, missili e sopravvivenza.

Il Kizilelma si colloca in una zona ibrida molto interessante. Baykar non lo ha pensato come un semplice “portamissili” sacrificabile al servizio di un pilota umano, bensì come un velivolo con ambizioni da caccia autonomo, capace sia di missioni aria-aria sia di operare in futuro al fianco del caccia turco di nuova generazione TF Kaan.

Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçakları tarafından gerçekleştirilen yakın kol uçuşu: pic.twitter.com/ZIU60VJ9Ml — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) November 25, 2026

Quanto al primato assoluto di “primo al mondo”, il campo è affollato e dipende da come si misura il traguardo:

Cina: L’aeronautica di Pechino ha annunciato l’ingresso in servizio del drone stealth ad ala volante GJ-11 già nel novembre 2025, un anno prima della Turchia, anche se il mezzo cinese resta un UCAV focalizzato sull’attacco al suolo e sulla soppressione delle difese aeree.

L’aeronautica di Pechino ha annunciato l’ingresso in servizio del drone stealth ad ala volante già nel novembre 2025, un anno prima della Turchia, anche se il mezzo cinese resta un UCAV focalizzato sull’attacco al suolo e sulla soppressione delle difese aeree. Stati Uniti: Nel giugno 2026 l’USAF ha assegnato i contratti di produzione per i CCA YFQ-42A (General Atomics) e YFQ-44A (Anduril), consegnando i primi esemplari all’unità sperimentale a settembre 2026 dopo un test di lancio di un missile aria-aria AIM-120 AMRAAM a luglio.

Nel giugno 2026 l’USAF ha assegnato i contratti di produzione per i CCA (General Atomics) e (Anduril), consegnando i primi esemplari all’unità sperimentale a settembre 2026 dopo un test di lancio di un missile aria-aria a luglio. Australia: Boeing ha già effettuato un lancio reale di un missile AMRAAM dal proprio Loyal Wingman MQ-28A Ghost Bat nel poligono di Woomera.

Il Kizilelma, insomma, non è il primo drone da combattimento a reazione in servizio e neppure l’unico Loyal Wingman armato per il duello aereo, ma è effettivamente il primo velivolo di questa nuova categoria “simil-caccia” a entrare formalmente nell’inventario di una forza armata.

Le capacità reali: sensori da caccia, motore ancora subsonico

Guardando la scheda tecnica senza filtri propagandistici, il Kizilelma attuale (versione Kizilelma-A) mostra un profilo molto chiaro: è più vicino a un caccia leggero che a un drone classico come il Predator o il TB2, ma non sostituisce ancora un caccia di linea.

I dati dichiarati confermano prestazioni interessanti, pur con limiti evidenti:

Velocità e propulsione: Velocità massima di Mach 0,9 e crociera di Mach 0,6 , spinto dal motore turbofan ucraino Ivchenko-Progress AI-25TLT privo di postbruciatore. Le versioni supersoniche (Kizilelma-B e C, con motore AI-322F) restano per ora sulla carta.

Velocità massima di e crociera di , spinto dal motore turbofan ucraino Ivchenko-Progress privo di postbruciatore. Le versioni supersoniche (Kizilelma-B e C, con motore AI-322F) restano per ora sulla carta. Autonomia e carico: Raggio d’azione operativo di 500 miglia nautiche (circa 930 chilometri), autonomia superiore alle 3 ore e un carico utile di circa 1.500 chilogrammi , distribuiti tra stive interne e piloni alari.

Raggio d’azione operativo di (circa 930 chilometri), autonomia superiore alle carico utile di circa , distribuiti tra stive interne e piloni alari. Sensori di fascia alta: Qui sta il vero salto di qualità. La collaborazione con la turca ASELSAN dota il mezzo del radar a scansione elettronica attiva (AESA) MURAD, del sensore a infrarossi KARAT (che nell’aprile 2026 avrebbe rilevato un aereo civile a circa 109 chilometri di distanza) e del sistema elettro-ottico TOYGUN.

Sul piano operativo, due risultati sono concreti e documentati. Nel novembre 2025 un Kizilelma ha colpito un bersaglio aereo a reazione lanciando un missile turco Gökdoğan oltre il raggio visivo (BVR), guidato dal proprio radar MURAD. Nel dicembre 2025 due prototipi hanno volato in formazione stretta autonoma, mentre tra maggio e giugno 2026 il velivolo ha condotto test congiunti di volo e controllo in volo con l’addestratore italiano Leonardo M-346 presso il centro di Çorlu. L’accordo fra Bayraktar e Leonardo dovrebbe prevedere che anche questo mezzo sia anche prodotto dall’azienda nazionale italiana.

È davvero stealth? Il compromesso aerodinamico

Baykar presenta spesso il Kizilelma come un velivolo furtivo di quinta generazione, ma gli analisti indipendenti invitano a usare una parola più precisa: bassa osservabilità (Low Observability), non invisibilità radar pura. La presenza del Canard e del timone viene a limitarne l’invisibilità.

Il progetto integra accorgimenti seri per ridurre la traccia radar (RCS): stive interne per le armi, prese d’aria sagomate e, a partire dal terzo prototipo di serie, attuatori delle superfici di controllo nascosti all’interno della fusoliera. La furtività, tuttavia, non è stata la priorità assoluta degli ingegneri turchi.

La presenza delle alette anteriori (canard) e delle doppie derive verticali migliora la manovrabilità e permette al velivolo di decollare da piste corte o dal ponte della nave anfibia TCG Anadolu, ma crea superfici aggiuntive che riflettono le onde radar. Come osservano gli studi tecnici comparativi, una configurazione canard-delta risulta strutturalmente meno stealth — soprattutto contro i radar a bassa frequenza — rispetto a un’ala volante senza coda come il cinese GJ-11 o lo stesso drone turco TAI Anka-3. Se poi il Kizilelma imbarca armi sui piloni esterni sotto le ali, la firma radar aumenta ulteriormente.

La corsa globale e il ritardo dell’Europa (con uno spiraglio italiano)

Mentre l’industria turca mette in linea i primi tre velivoli e gli Stati Uniti avviano la produzione dei propri CCA, l’Unione Europea resta ferma a studi preliminari, modellini e litigi industriali — basti ricordare il fallimento del caccia franco-tedesco FCAS chiuso nel giugno 2026. In questo quadro grigio, l’Italia ha almeno scelto il pragmatismo: l’alleanza industriale tra Leonardo e Baykar e i test riusciti con l’M-346 offrono all’industria nazionale una scorciatoia concreta per non restare fuori dalla rivoluzione dei droni da combattimento.

Piattaforma Paese Categoria Stato (nov. 2026) Velocità / Ruolo chiave Bayraktar Kizilelma-A Turchia Caccia senza pilota / CCA ibrido 3 esemplari consegnati Subsonico (Mach 0,9), aria-aria e attacco YFQ-42A / YFQ-44A USA CCA puro (Loyal Wingman) In produzione e unità sperimentale Gregario per caccia USAF, test AMRAAM GJ-11 Mysterious Dragon Cina UCAV stealth ala volante In servizio da nov. 2025 Subsonico stealth, attacco profondo e SEAD MQ-28A Ghost Bat Australia CCA modulare Test avanzati con lancio AMRAAM Lungo raggio, sensori modulari e aria-aria Saab ACP / Airbus Wingman Europa Concept CCA Modellini e roadmap Nessun prototipo operativo in volo

Realtà militare o abile promozione?

Separare i fatti dalla propaganda è semplice, se si guardano i dettagli che Baykar ha preferito non sottolineare. È del tutto realistico che la Turchia abbia creato una piattaforma matura, veloce da sviluppare e dotata di sensori e missili veri, superando di slancio quasi tutti i concorrenti europei.

C’è però una forte dose di marketing nell’etichetta “operativo“. Prima di tutto, l’accettazione di tre esemplari in inventario non equivale alla Piena Capacità Operativa (FOC): serve ancora definire dottrine, addestramento e certificazione completa delle armi. Secondo, Baykar non ha neppure indicato quale forza armata abbia ricevuto gli aerei; secondo la rivista specializzata Janes, nelle foto della cerimonia compariva un ufficiale attribuibile all’Esercito turco (Forze Terrestri) e non all’Aeronautica. Terzo, resta un grande punto interrogativo sull’autonomia reale: far volare due droni in formazione o lanciare un missile in un poligono controllato non dimostra ancora che il Kizilelma sappia gestire da solo un combattimento aereo complesso contro un nemico dotato di contromisure elettroniche, senza un pilota umano collegato via radio a guidarlo passo dopo passo. Persino nelle schede ufficiali del costruttore compaiono piccole incongruenze, come una quota massima di 40.000 piedi sul sito web e di 45.000 nella brochure tecnica del 2026.

Insomma, il Kizilelma non è ancora il caccia robotico invincibile descritto sui social network, ma non è nemmeno un giocattolo di carta. È un primo passo industriale molto serio: chi oggi lo sottovaluta in nome della burocrazia europea rischia di accorgersi del proprio errore quando il mercato — e i cieli — saranno già stati occupati da altri.