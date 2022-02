Bagnai: la pesante regressione culturale del Green Pass

Il senatore Alberto Bagnai interviene nella conversione dei decreti legge che hanno condotto alla creazione del Green pass. Il suo è un attacco molto duro a tutto il sistema che gira intorno al Green pass stesso, visto come una vera e propria aggressione culturale. Siamo passati ad una scienza tutta basata non sulla ricerca, ma sul l’Ipse Dixit, sulla saggezza che dovrebbe essere al centro delle decisioni CTS, che poi tanto sagge e certe non sono. Il tutto per imporre uno standard ormai superato dai fatti dell’epidemia, e che viene a creare una identità digitale abusiva e neppure controllabile. Questi decreti espongono i cittadini ad abusi che non possono essere facilmente corretti e che dovrebbero essere evitati. Ormai è ora di chiuderla con questa questione dei Green pass e di lasciare andare vivere le persone come avviene ormai quasi ovunque.

Ringraziamo Inriverente per il video



