Auto elettriche, anche il Canada frena: stop agli obblighi dal 2026 per salvare l’industria automobilistica

Anche il Canada cambia rotta sugli obblighi di transizione al passaggio alle auto elettriche: infatti il governo canadese non proseguirà la politica di Trudeau che impone alle case automobilistiche di vendere almeno il 20% di veicoli elettrici a partire dall’anno modello 2026, poiché il nuovo gabinetto di Mark Carney intende proteggere l’industria automobilistica colpita dalle politiche commerciali e dai dazi statunitensi.

Il governo canadeseha appena annunciato che rinvierà l’obbligo di vendita di veicoli elettrici, secondo quanto riferito a Bloomberg da fonti informate sui piani per sostenere le industrie colpite dalla guerra commerciale.

Il precedente governo di Justin Trudeau aveva adottato molte politiche per imporre un’energia più pulita e tassare i combustibili fossili, ma il gabinetto di Carney sta ora revocando alcune di queste misure, per proteggere i posti di lavoro e l’industria durante l’offensiva commerciale dell’amministrazione Trump.

Il Canada annuncerà ora che avvierà una revisione dello “standard di disponibilità dei veicoli elettrici” per verificare che la politica di obbligo dei veicoli elettrici non gravi sui produttori di automobili, che hanno sofferto a causa dei dazi statunitensi.

In base allo standard di disponibilità dei veicoli elettrici di Trudeau, i produttori e gli importatori di automobili devono soddisfare gli obiettivi di vendita annuali regolamentati per i veicoli a emissioni zero (ZEV). Gli obiettivi iniziano per l’anno modello 2026 e almeno il 20% dei nuovi veicoli leggeri offerti in vendita in quell’anno dovrebbe essere a emissioni zero. I requisiti aumentano ogni anno fino al 60% entro il 2030 e al 100% entro il 2035.

A luglio, le associazioni che rappresentano i produttori e i concessionari di automobili hanno accolto con favore l’annuncio di consultazioni tra la provincia del Quebec e l’industria automobilistica, volte ad adattare lo standard sui veicoli a emissioni zero (ZEV) alle nuove realtà del mercato.

“L’industria automobilistica ribadisce il suo impegno a favore della transizione energetica, chiedendo al contempo un approccio pragmatico basato sulle attuali condizioni economiche e commerciali”, hanno affermato la Canadian Vehicle Manufacturers’ Association (CVMA) e la Global Automakers of Canada (GAC).

“Il calo della domanda di ZEV, aggravato dai dazi statunitensi, dal rallentamento dell’economia e dalle politiche governative controproducenti, ha reso impossibile il raggiungimento degli obiettivi di vendita di ZEV del Quebec”, ha commentato Brian Kingston, presidente e amministratore delegato della CVMA.

“La provincia deve rivedere urgentemente i suoi obiettivi prima di causare danni irreversibili al settore che metteranno a rischio migliaia di posti di lavoro”.

Sempre meno consumatori canadesi stanno prendendo in considerazione l’acquisto di un veicolo elettrico come loro prossima auto, secondo quanto ha mostrato un sondaggio di AutoTrader all’inizio di quest’anno.

Per il terzo anno consecutivo, la percentuale di canadesi che acquisterebbe un veicolo elettrico è diminuita. Il sondaggio di quest’anno ha rilevato che il 42% degli intervistati dichiara che prenderebbe in considerazione un veicolo elettrico come prossimo acquisto, in calo rispetto al 46% del 2024 e al 68% che nel 2022 era intenzionato ad acquistare un veicolo elettrico. Quindi il passaggio all’elettrico sarebbe possibile solo con pesnati sussidi o obblighi ostili ai consumatori, un qualcosa che il nuovo governo non desidera affatto.