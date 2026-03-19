Attacco a Ras Laffan: l’Iran colpisce il cuore del GNL qatariota. Quali rischi per l’energia globale?

L’escalation in Medio Oriente compie un ulteriore, prevedibile salto di qualità, andando a colpire esattamente dove fa più male all’economia globale: l’energia. Il Qatar ha confermato che la città industriale di Ras Laffan, il fulcro pulsante della sua produzione di Gas Naturale Liquefatto (GNL), è stata bersaglio di un attacco missilistico iraniano.

Le notizie che arrivano dal Ministero degli Interni qatariota e da QatarEnergy ci consegnano un quadro iniziale che invita a un cauto respiro di sollievo dal punto di vista umano: l’incendio scaturito dall’attacco è stato posto sotto controllo, e, cosa ben più importante, tutti i dipendenti sono stati evacuati in sicurezza senza registrare morti o feriti. Un dettaglio fondamentale, ma che non deve far passare in secondo piano la gravità dell’evento dal punto di vista macroeconomico e geopolitico.

Un colpo all’infrastruttura globale

Per comprendere la portata dell’evento, dobbiamo guardare ai numeri. Ras Laffan non è un impianto qualsiasi: gestisce circa il 20% dell’offerta globale di GNL. Parliamo di un colosso industriale con una capacità di svariate decine di milioni di metri cubi annui (circa 77 milioni di tonnellate), supportato da ben 14 treni di liquefazione.

Al momento non conosciamo l’entità esatta dei danni strutturali, ma l’ipotesi che l’impianto possa finire fuori uso per mesi è sul tavolo. Se ciò accadesse, le conseguenze sarebbero repentine. La produzione era già stata parzialmente sospesa a inizio marzo in via precauzionale, mitigando uno shock immediato sui mercati, ma un blocco prolungato causerebbe inevitabilmente una crisi energetica sistemica tra i paesi clienti.

Dal punto di vista economico, ci troviamo di fronte all’ennesimo, manualistico shock dell’offerta. Come ci insegna l’approccio keynesiano, la contrazione improvvisa della disponibilità di un bene primario, in assenza di sostituti immediati, si traduce in un rincaro dei prezzi che andrà a colpire i sistemi industriali.

Chi ne pagherà le conseguenze?

L’Europa: Avendo rinunciato (volontariamente e non) al gas dei gasdotti russi dopo l’affare Nord Stream, l’UE è diventata un importatore netto di GNL, agganciando la propria sicurezza energetica alle navi metaniere. Prezzi alti per un periodo prolungato significano un nuovo colpo alla competitività industriale tedesca ed europea.

Avendo rinunciato (volontariamente e non) al gas dei gasdotti russi dopo l’affare Nord Stream, l’UE è diventata un importatore netto di GNL, agganciando la propria sicurezza energetica alle navi metaniere. Prezzi alti per un periodo prolungato significano un nuovo colpo alla competitività industriale tedesca ed europea. Il Sud Globale: Le nazioni in via di sviluppo con economie più fragili andranno incontro a quella che in gergo tecnico si chiama “distruzione della domanda”. Semplicemente, non potranno più permettersi il GNL ai nuovi prezzi di mercato.

La scacchiera geopolitica

L’attacco iraniano si inserisce nella più ampia rappresaglia per gli attacchi subiti da Teheran al giacimento di South Pars, all’interno del conflitto con Stati Uniti e Israele. In risposta all’aggressione di Ras Laffan, il Qatar ha dichiarato “persona non grata” gli addetti militari e di sicurezza dell’ambasciata iraniana, concedendo loro 24 ore per lasciare il Paese. Una mossa diplomatica netta, giustificata dalla definizione dell’attacco come “una flagrante violazione della sovranità e una minaccia diretta alla sicurezza nazionale”.

Tuttavia, il Qatar non è l’unico bersaglio. Il rischio di un contagio regionale è ormai una realtà tangibile, come dimostrano i dati degli attacchi intercettati dai paesi limitrofi:

Paese Infrastrutture nel mirino Situazione attuale Qatar Ras Laffan, Mesaieed Produzione sospesa, espulsione diplomatici iraniani. Arabia Saudita Samref, Jubail Intercettati missili balistici su Riad e nella regione orientale. Emirati Arabi Uniti Al Hosn, Habshan, Bab Sospese operazioni a Habshan per caduta detriti post-intercettamento.

Gli Emirati, in particolare, hanno reso noto di aver fronteggiato, dall’inizio della crisi, oltre 320 missili balistici e quasi 1.700 droni. Numeri che delineano uno scenario di attrito costante.

Mentre la diplomazia dei paesi arabi e a maggioranza musulmana tenta di riunirsi a Riad per cercare una via d’uscita, l’economia reale si prepara all’impatto. Senza un rapido ripristino delle catene di approvvigionamento di Ras Laffan, il mercato dell’energia si appresta a vivere mesi di forte volatilità. Intanto in atar ha minacciato ritorsioni ed ha espulso l’addetto militare iraniano.