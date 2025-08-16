Economia
Attacchi ucraini alle raffinerie russe: a rischio la produzione di carburante di Mosca
Una serie di attacchi con droni ucraini ha colpito importanti raffinerie russe, inclusa quella di Volgograd. Si analizzano le conseguenze sulla produzione locale di benzina e diesel e le possibili ripercussioni sui mercati energetici globali.
La campagna ucraina con droni contro gli impianti energetici russi ha colpito un altro obiettivo importante: questa volta è stata la raffineria Lukoil di Volgograd, una delle dieci più grandi del Paese, costretta a interrompere l’approvvigionamento di greggio.
Secondo i funzionari regionali, l’attacco di giovedì ha causato la caduta di detriti sui depositi di prodotti petroliferi, provocando un incendio che è durato 19 ore prima di essere domato. L’impianto da 300.000 barili al giorno, fornitore chiave per la Russia meridionale con alcune esportazioni, è stato colpito più volte quest’anno. Lukoil non ha ancora commentato.
L’attacco arriva dopo una serie di attacchi ucraini contro raffinerie e infrastrutture energetiche russe nella scorsa settimana, mentre Vladimir Putin e Donald Trump si incontrano venerdì in Alaska per possibili colloqui di cessate il fuoco. L’Ucraina ha anche rivendicato attacchi contro le raffinerie di Rosneft a Syzran e Saratov, rispettivamente da 140.000 e 140.000 barili al giorno, oltre a un porto del Caspio ad Astrakhan, presumibilmente utilizzato per il trasporto di armi iraniane.
Questi attacchi coordinati stanno causando crescenti interruzioni delle operazioni a valle della Russia. Con una capacità di stoccaggio interna limitata per il greggio non raffinato, la chiusura degli impianti di raffinazione comporta una minore disponibilità di benzina e diesel per i mercati locali e una maggiore quantità di greggio disponibile per l’esportazione, probabilmente attraverso i porti occidentali. Si prevede già un forte aumento delle esportazioni di greggio russo questo mese, dato che le raffinerie rimangono chiuse.
L’attacco a Volgograd evidenzia la portata del programma ucraino di droni, che colpisce obiettivi a centinaia di chilometri dal fronte, e la vulnerabilità della logistica energetica russa. Gli attacchi multipli in meno di due settimane suggeriscono una campagna sostenuta volta a erodere le linee di approvvigionamento di carburante di Mosca, sia civili che militari.
Finora i mercati petroliferi hanno ignorato gli ultimi danni, puntando invece su un potenziale cessate il fuoco. Venerdì mattina, il Brent era in calo dello 0,55% a 66,47 dollari e il WTI era in calo dello 0,66% a 63,54 dollari, con gli operatori che bilanciavano il rischio geopolitico con le preoccupazioni più generali sulla domanda globale.
Con la rete di raffinazione russa sotto pressione e i flussi di greggio deviati, le prossime settimane metteranno alla prova la rapidità con cui Mosca sarà in grado di riorganizzare la logistica dei rifornimenti e se gli attacchi ucraini inizieranno a incidere sull’equilibrio petrolifero globale piuttosto che solo sull’approvvigionamento interno.
