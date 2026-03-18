Asta stellare per i titoli USA a 20 anni: il debito americano resta il porto sicuro globale

In un panorama finanziario internazionale spesso dominato dall’incertezza, il debito a stelle e strisce dimostra ancora una volta di non aver perso il suo proverbiale fascino. Nel pomeriggio americano di ieri, il Tesoro degli Stati Uniti ha concluso con pieno successo l’asta per il collocamento di 13 miliardi di dollari in titoli di Stato con scadenza a 20 anni. I parametri registrati sono stati decisamente solidi, rivelando un appetito da parte degli investitori istituzionali che ha sorpreso gran parte degli analisti del settore.

I dati tecnici dell’emissione ci offrono un quadro inequivocabile della situazione. L’asta ha prezzato un rendimento massimo del 4,817%, un dato in crescita rispetto al 4,664% dell’emissione precedente, ma inferiore al 4,846% toccato lo scorso gennaio. Un dettaglio tecnico di particolare rilievo è che l’asta si è fermata (il cosiddetto stop-through) a 0,7 punti base sotto il rendimento atteso sul mercato secondario prima del collocamento. Si tratta del terzo “stop-through” nelle ultime quattro emissioni, un segnale evidente di forte e genuina domanda, soprattutto se confrontato con l’asta piuttosto problematica dello scorso febbraio.

Di seguito, una sintesi dei dati salienti dell’operazione odierna:

Ammontare offerto: 13 miliardi di dollari

13 miliardi di dollari Rendimento massimo: 4,817%

4,817% Rapporto di copertura (Bid-to-cover): 2,76 (in netto balzo rispetto al 2,36 precedente, e ben sopra la media delle ultime sei aste pari a 2,63)

2,76 (in netto balzo rispetto al 2,36 precedente, e ben sopra la media delle ultime sei aste pari a 2,63) Acquirenti indiretti (Domanda estera): 69,2%

69,2% Acquirenti diretti: 21,6%

21,6% Quota ai Dealer (Primary Dealer): 9,2% (un crollo rispetto al 17,6% di febbraio)

Ecco un grafico riassuntivo dell’operazione con tutti i dati:

A balzare agli occhi, analizzando l’elenco puntato, è proprio la composizione interna della domanda. Gli acquirenti indiretti, che rappresentano prevalentemente gli investitori esteri e le banche centrali, hanno letteralmente fatto incetta di titoli. La loro quota è schizzata dal 55,2% del mese scorso all’attuale 69,2%, segnando il valore più alto dall’aprile dello scorso anno. Di conseguenza, ai dealer primari – le grandi banche d’affari che hanno l’obbligo di assorbire l’invenduto – sono rimaste le proverbiali briciole, pari ad appena il 9,2% dell’emissione, uno dei livelli di allocazione più bassi mai registrati.

Come possiamo leggere questi numeri da un punto di vista macroeconomico? L’evidenza ci dice che, nonostante la situazione geopolitica complessa in Medio Oriente e le evidenti incertezze globali, il mercato internazionale vede ancora il titolo di Stato statunitense come l’ancora di salvezza per eccellenza nei periodi difficili.

Questa dinamica rappresenta una fondamentale boccata d’ossigeno per le politiche fiscali di Washington. La garanzia di poter collocare il proprio debito sul mercato internazionale con tale agilità permette agli Stati Uniti di finanziare la spesa pubblica e sostenere l’economia reale. Insomma, questa performance stellare suggerisce che il mercato obbligazionario gode di ottima salute, proprio alla vigilia delle attese decisioni della Federal Reserve, la quale, con ogni probabilità, manterrà i tassi di interesse invariati. La liquidità globale cerca sicurezza, ma, per ora, la trova solo a Washington.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi, ed è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.