Armi nascoste: come camion e container civili diventano lanciamissili nella guerra del futuro

Nascondere lanciatori di missili e razzi, o persino sciami di droni kamikaze, all’interno di camion civili e container si inserisce perfettamente nella guerra di nuova generazione, soprattutto sotto l’egida dell’inganno e della capacità di distribuire letalità in piena vista.

L’ultima configurazione che ha suscitato il nostro interesse è un sistema di lancio montato su camion per missili AGM-114 Hellfire, sviluppato dal 209° Arsenal, uno stabilimento di produzione dell’Ufficio Armamenti di Taiwan, sotto il Ministero della Difesa Nazionale. Ecco un video che mostra come l’armamento delle forze armate dello stato insulare, fra cui il lanciatore mimetizzato:

Secondo il blog militare The War Zone , il lanciatore Hellfire a doppio binario all’interno del cassone di un camion ha un’asta sensore montata sul tetto che trasporta un piccolo radar e una torretta con sensore elettro-ottico/infrarosso. Il sistema può sparare Hellfire guidati da laser e AGM-114L Longbow guidati da radar.

Il video del furgone con i missili nella parte posteriore è apparso per la prima volta giovedì sulla pagina YouTube della Military News Agency, in un breve servizio del Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan che mostrava le ultime tecnologie militari.

TWZ ha osservato: “I lanciatori di missili e razzi nascosti in bella vista all’interno di camion di tipo civile, così come in container dall’aspetto innocuo, sono diventati una sorta di tendenza globale negli ultimi anni. Cina, Iran, Corea del Nord, Russia e persino gli Stati Uniti hanno tutti sviluppato e/o messo in campo sistemi che rientrano in queste categorie”, aggiungendo: “Anche i terroristi e altri attori non statali hanno impiegato nel corso degli anni sistemi di lancio improvvisati e nascosti.”

Questo ci porta dall’altra parte del mondo, dove l’Ucraina ha recentemente lanciato un audace attacco con uno sciame di droni nel cuore della Russia utilizzando container di spedizione pieni di droni armati. Questi container erano nascosti in bella vista, consentendo ai droni, armati con mini testate, di penetrare in profondità nel territorio russo e colpire la flotta di bombardieri a lungo raggio di Mosca, danneggiandone diversi.

Il quadro più ampio qui è che le forze armate stanno camuffando i sistemi d’arma come veicoli ordinari, container e probabilmente altre piattaforme in bella vista che possono aggirare le contromisure tradizionali. Ciò fa presagire un mondo molto pericoloso per gli anni ’30, che potremmo definire un ambiente ad alto rischio.