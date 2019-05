Antonio M. Rinaldi a “Un giorno da Pecora”: calci “Morali” a Moscovici

posted by Fabio Lugano

Antonio M. Rinaldi ad “Un giorno da Pecora” (dal minuto 31) con la simpatica Gepi Cucciari

Chi è stato uno dei primi a calarsi le braghe in Europa? Bersani….. anzi le ha fatte calare a noi !!

Chi ha calato più le braghe Renzi o Berlusconi? Berlusconi ha almeno risposto… poi è arrivato Monti e ci ha fatto calare anche quello che c’è sotto le braghe.

Il “Piano B” è l’estintore da usare in caso di emergenza. Speriamo di restare, ma in un Euro diverso.

l’Europa ci ha fatto il Pacco, perchè non avevamo una visione abbastanza chiara e di lungo termine.

Tra l’altro interviene anche Gasparri in diretta che canta le lodi all’Inghilterra della Brexit (ma nel calcio..) “Aho Mauri’ , lo hai scritto tu” “Si l’ho scritto io”.”Non dirlo, se no si chiedono che cosa fai in Senato”. Quindi Pippo Civati.. candidato sospeso. “Da quando mi sono tolto dal PD va tutto bene”

Buon ascolto !



