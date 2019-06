ALTRO CHE SPESE PAZZE: CALA IL FABBISOGNO DELLO STATO

Il governo Conte è tutt’altro che un governo spendaccione, anzi è incredibilmente morigerato ed ha risparmiato un bel po’ di soldi. Prendiamo la notizia fresca fresca di oggi dall’ANSA:

il fabbisogno dei primi cinque mesi dell’anno in corso presenta un valore pari a 32.525 milioni, in riduzione di circa 5.500 milioni rispetto a quello registrato nel periodo gennaio-maggio 2018. Lo comunica il Mef.

Nel mese di maggio 2019 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 900 milioni, in diminuzione di circa 7.000 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (7.943 milioni).

Quindi 5 mesi di governo gialloverde hanno visto un calo del fabbisogno del 17% rispetto a quanto speso negli ultimi 5 mesi di governo Gentiloni, e questo con il Reddito di Cittadinanza e con Quota 100. Il Governo, anzi, poteva spendere ed investire di più… Altro che Moscovici, l’Italia sa tirare la cinghia da sola.

Speriamo che ora FI e PD la smettano di latrare al vuoto.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐