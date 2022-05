Alcuni paesi OPEC vogliono escludere la Russia dall’accordo OPEC+ per aumentare la produzione di petrolio

Alcuni membri dell’OPEC stanno valutando la possibilità di sospendere la Russia dall’accordo OPEC+ che limita la quantità di greggio che ogni membro può produrre, come ha riferito martedì il Wall Street Journal, citando voci dei delegati dell’OPEC.

La sospensione del ruolo della Russia nel gruppo potrebbe consentire ad altri membri di aumentare la produzione di petrolio a un ritmo più rapido, anche se si ritiene che solo pochi membri dell’OPEC abbiano la capacità di aumentare la produzione con la rapidità consentita dall’attuale accordo. L’allontanamento della Russia dal gruppo potrebbe essere una mossa a lungo termine o simbolica, mentre una parte del mondo continua a evitare i prodotti energetici russi, con poche eccezioni – in particolare Cina e India, che hanno aumentato le loro importazioni di greggio russo.

Questo rifiuto ha fatto sì che quest’anno la produzione russa di greggio sia diminuita di circa l’8%, secondo i dati del WSJ, invece dell’aumento consentito finora ogni mese dall’accordo OPEC+. Questo mina le ragioni dell’accordo di cartello, perché gli altri paesi si sono obbligati a una riduzione delle quote produttive, cioè degli utili, per permettere a Mosca di incrementare le proprie quote, cosa che questa non riesce a fare.

L’OPEC ha sostenuto a lungo, durante i mesi di invasione, che il mercato del greggio è per lo più equilibrato e che le attuali forze in gioco sul mercato non saranno attenuate da un aumento della produzione di greggio. Secondo i delegati dell’OPEC che hanno parlato con il Wall Street Journal, tuttavia, alcuni membri dell’OPEC nel Golfo Persico stanno iniziando a pianificare un aumento della produzione nei prossimi mesi. Un prezzo troppo alto del greggio viene, nel medio periodo, a essere pericoloso per OPEC perché da un lato spinge i paesi non OPEC a produrre di più, dall’altro spinge verso la ricerca di fonti energetiche alternative. Infine mina la crescita mondiale, ponendo le basi per una crisi globale.

Le quote di produzione OPEC+ saranno comunque completamente annullate a partire da settembre, sebbene l’accordo sia destinato a durare fino a dicembre.



