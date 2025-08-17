Alaska, svolta di Trump: via libera alle trivellazioni. Scontro tra economia e ambiente: cosa c’è in gioco?

Da quando è entrato in carica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raddoppiato la sua dichiarazione “Drill, baby, drill” aprendo terreni federali alle concessioni e incoraggiando le compagnie petrolifere e del gas ad aumentare la produzione. Uno degli Stati su cui Trump ha puntato gli occhi è l’Alaska, un’area in cui le operazioni petrolifere sono diventate sempre più controverse negli ultimi anni a causa delle preoccupazioni per il degrado ambientale.

Il presidente Trump spera di raddoppiare la quantità di greggio che transita attraverso gli oleodotti dell’Alaska e di realizzare un gigantesco progetto per lo sfruttamento del gas, come ha dichiarato il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright durante una visita al giacimento petrolifero di Prudhoe Bay nel mese di giugno. “Raddoppiamo la produzione di petrolio, costruiamo il grande e bellissimo gemello, contribuiremo a dare energia al mondo e rafforzeremo il nostro Paese e le nostre famiglie”, ha affermato Wright.

Lo stesso mese, il Dipartimento degli Interni ha annunciato l’intenzione di abrogare le restrizioni dell’era Biden sulle licenze e lo sviluppo della National Petroleum Reserve-Alaska, designata come riserva naturale protetta. L’agenzia ha sostenuto che la norma dell’era Biden era in contrasto con il Naval Petroleum Reserves Production Act del 1976, che consentiva la concessione di licenze per l’estrazione di petrolio e gas nella zona.

“Il Congresso è stato chiaro: la Riserva petrolifera nazionale dell’Alaska è stata istituita per sostenere la sicurezza energetica dell’America attraverso uno sviluppo responsabile”, ha dichiarato in un comunicato il segretario agli Interni Doug Burgum. “La norma del 2024 ha ignorato questo mandato, dando priorità all’ostruzionismo rispetto alla produzione e minando la nostra capacità di sfruttare le risorse nazionali in un momento in cui l’indipendenza energetica americana non è mai stata così cruciale”.

Dopo l’annuncio iniziale, è stata data al pubblico la possibilità di commentare, e circa 250.000 persone hanno risposto. Tuttavia, a luglio, il Dipartimento degli Interni ha confermato che avrebbe revocato tre documenti volti a limitare le trivellazioni nella riserva, segnando una vittoria per il presidente Trump, che negli ultimi sette mesi ha lottato per incoraggiare un aumento delle trivellazioni.

Il presidente Biden ha introdotto le restrizioni durante il suo mandato per dare priorità agli usi tradizionali delle popolazioni indigene e proteggere gli habitat di orsi polari, caribù e altri animali selvatici in circa 3 milioni di acri della riserva di 23 milioni di acri. Circa la metà della riserva era già stata soggetta a restrizioni allo sfruttamento petrolifero sotto le amministrazioni Biden e Obama. Tuttavia, l’amministrazione Trump intende ora aprire l’82% della riserva alle trivellazioni di gas e petrolio .

La questione dell’aumento delle trivellazioni in Alaska è complessa, poiché gli ambientalisti e le comunità indigene sono estremamente preoccupati per il potenziale impatto di questa mossa sull’ambiente e sulla salute umana. Tuttavia, l’industria petrolifera e del gas ha fornito gran parte delle entrate dello Stato per decenni e potrebbe dare una spinta economica per diversi anni a venire.

Secondo l’U.S. Energy Information Agency, il North Slope dell’Alaska contiene sei dei 100 giacimenti petroliferi più grandi degli Stati Uniti e uno dei 100 giacimenti di gas naturale più grandi. L’Alaska non ha un’imposta statale sulle vendite né un’imposta sul reddito personale, poiché le entrate derivanti dall’industria petrolifera e del gas dell’Alaska finanziano circa la metà del governo statale. Inoltre, dal 1982, ogni residente dell’Alaska che ne ha diritto riceve un dividendo annuale basato sul valore delle entrate derivanti dai diritti petroliferi dell’Alaska Permanent Fund. Ciò ha reso le attività petrolifere estremamente popolari in gran parte della società dell’Alaska.

Tuttavia, lo sviluppo di nuove attività petrolifere potrebbe causare danni irreparabili all’ambiente e compromettere le possibilità di realizzare una transizione verde a livello globale. Nell’ambito del suo percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 , l’Agenzia internazionale per l’energia ha avvertito che non potranno essere approvati nuovi giacimenti di petrolio e gas se il mondo spera di raggiungere i suoi obiettivi climatici, ma, evidentyemente, questi non sono più importanti per l’amministrazione Trump. Secondo gli oppositori della nuova iniziativa, lo sviluppo di nuovi giacimenti di petrolio e gas minaccia la fauna selvatica artica, mina i diritti dei nativi dell’Alaska e mette a rischio uno degli ecosistemi che si sta riscaldando più rapidamente al mondo.

Nel 2023, l’amministrazione Biden ha approvato il controverso progetto Willow, ancora in fase di costruzione e che dovrebbe entrare in funzione nel 2029. Potrebbe quindi essere operativo per oltre 30 anni. Questo dà un’idea di quanto a lungo un nuovo progetto petrolifero possa avere un impatto sull’ambiente.

Andy Moderow, direttore senior delle politiche dell’Alaska Wilderness League, ha spiegato : “Non stiamo parlando del petrolio del prossimo anno. Stiamo parlando del petrolio del 2050, del 2060 e oltre, quando dovremo superarlo”. I progetti “potrebbero facilmente pompare petrolio quando i bambini nati oggi andranno in pensione in un clima invivibile se quel petrolio non verrà bloccato”.

Sebbene i nuovi progetti relativi ai combustibili fossili potrebbero aumentare le entrate dell’Alaska, lo Stato dispone già di un solido fondo petrolifero a beneficio dei suoi residenti. Nel frattempo, lo sviluppo di nuovi progetti potrebbe mettere a rischio la vita delle comunità native e della fauna selvatica, ma le entrate finanziarie aggiuntive garantiranno anche la crescita delle comunità locali e anche una miglior tutela della fauna, coerentemente con quanto dice la curva di Kutnez, seconod la quale solo le società ricche sono in grado di tutelare l’ambiente.