A NATALE INVECE CHE UNA INUTILE COSA EFFIMERA, REGALA UN GIOIELLO ARTIGIANALE ITALIANO

La gioielleria italiana è un’eccellenza mondiale, e non da ieri: da qualche millennio di anni. Non vogliamo fare la storia di questa ricca arte a partire dagli Etruschi per passare ai Romani al medioevo, al Cellini… e via fino ai ctempi moderni

Placca etrusca

Gioiello antica Roma

Medioeo

La Saliera di Benvenuto Cellini

I prodotti italiani sono di altissima qualità, anche tecnica. C’è una facoltà universitaria di metallurgia orafa in Piemonte. I centri di eccellenza sono molti, Valenza Pò, Vicenza, Arezzo, ma anche al Sud.

Perchè regalare un oggetto che, tra qualche anno, dovrete cambiare, o buttare via. Regalate qualcosa di eterno e di fatto in Italia, da artigiani italiani:

Iprezzi sono per tutte le tasche a seconda di quanto volete essere generosi. L’anello che vederte qui sopra, magnifico, costa meno di quello che pensate. Poi volete fare qualcosa di unico, personale, assolutamente vostro? Comprate voi una pietra di colore, e portatela all’orafo di fiducia della vostra città: potrà realizzare l’anello o il pendente unico, che sarà solo vostro o della vostra famiglia. Unirete l’unicità, la personalità di un oggetto che avete contribuito a disegnare ed una riserva di valore che, ai nostri gironi, non è proprio secondaria. Se comprate un telefonino fra due anni sarà spazzatura…