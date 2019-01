A me gli ochi

Yanis Varoufakis, il Ministro delle Finanze ellenico ai tempi degli eroici furori di Tispras e del referendum vinto (ma perso) contro la Trojka, ha dichiarato: “L’Europa è una casa che brucia, ma non dobbiamo scappare”. Qualcuno avrà pensato: ma è ubriaco? Jean Claude Juncker, attuale presidente della Commissione Europea tra i più convinti sostenitori dell’eutanasia dell’Ellade, ha dichiarato: “Non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia durante la crisi”. Qualcuno avrà pensato: ma è sobrio? Le due stupefacenti asserzioni, infatti, sembrano rilasciate per errore dalla persona sbagliata. Un po’ come se Juncker e Varoufakis si fossero, per celia, scambiati il copione elaborato dai rispettivi spin doctor. La frase pronunciata dal lussemburghese sarebbe perfetta nella bocca del greco e l’uscita del greco appropriata in quella del lussemburghese.

Yanis Varoufakis, il Ministro delle Finanze ellenico ai tempi degli eroici furori di Tispras e del referendum vinto (ma perso) contro la Trojka, ha dichiarato: “L’Europa è una casa che brucia, ma non dobbiamo scappare”. Qualcuno avrà pensato: ma è ubriaco? Jean Claude Juncker, attuale presidente della Commissione Europea tra i più convinti sostenitori dell’eutanasia dell’Ellade, ha dichiarato: “Non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia durante la crisi”. Qualcuno avrà pensato: ma è sobrio? Le due stupefacenti asserzioni, infatti, sembrano rilasciate per errore dalla persona sbagliata. Un po’ come se Juncker e Varoufakis si fossero, per celia, scambiati il copione elaborato dai rispettivi spin doctor. La frase pronunciata dal lussemburghese sarebbe perfetta nella bocca del greco e l’uscita del greco appropriata in quella del lussemburghese.