Ebay: si a criptovalute e NFT

Il CEO di Ebay, Jamie Iannone ha rivelato, in un’intervista alla CNBC che il gigante delle aste stava cercando di consentire il pagamento in criptovalute. Ha anche rivelato che eBay sta “esplorando opportunità” su come consentire la vendita di NFT,i Non Fungible Token che stanno avendo così tanto successo fra i media.

Secondo i resoconti dei media, eBay ha iniziato originariamente a considerare di accettare Bitcoin per i pagamenti nel 2013, e da allora ci sono state voci, ma eBay è stata molto più lenta ad abbracciare le criptovalute rispetto alla sua ex sussidiaria, PayPal, che ha consentito ai clienti di detenere e scambiare criptovalute l’anno scorso. .

Ebay entrerebbe nel mondo delle valute virtuali ben dopo altri colossi quali Square e Tesla. la sensazione è che questo annuncia sia stato fatto soprattutto per recuperare interesse da parte degli investitori, in un momento in cui gli utili ed i dati della società non sono particolarmente brillanti.

Nel suo ultimo rapporto sugli utili, eBay ha dichiarato mercoledì pomeriggio che si aspetta da 91 centesimi a 96 centesimi di utili rettificati per azione e ricavi da $ 2,98 miliardi a $ 3,03 miliardi durante il secondo trimestre, che erano inferiori alle aspettative degli analisti intervistati da Refinitiv. Le azioni, che erano a 62 dollari sino a qualche giorno fa erano scese a 55 dollari per azione. Dopo l’annuncio il titolo era risalito a 58 dollari.

L’apertura del mercato all’asta online per gli NTF è un evento molto interessante, vista la diffusione che iniziano ad avere fra i collezionisti sportivi, soprattutto con la recente serie “Top Shot”. Un mercato che sembra fatto apposta per un sito di aste online e che sta mandando alle stelle Ethereum.

Un paio d’ore dopo l’intervista di Ianonne, il Block, una popolare testata giornalistica crittografica, ha riferito che PayPal, che un tempo faceva parte di eBay, ha tenuto “colloqui esplorativi” sul lancio del proprio stablecoin e che la società avrebbe fatto il giro con vari sviluppatori di protocolli stablecoin.



